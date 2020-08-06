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06.08.2020  17:25   

НБУ наводнил наличный рынок новенькими пятисотками

За пол года Национальный банк Украины выпустил в обращение 21,6 млн. штук банкнот на общую сумму 61,04 млрд. наличных гривен.


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Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс служба НБУ.

"Национальный банк Украины за первое полугодие 2020 выпустил в обращение наличных на общую сумму 61,04 млрд. грн (с учетом поступлений наличности из обращения на сумму 1,16 млрд грн) - 21,6 млн. штук банкнот номиналами 100, 500 и 1000 гривен ", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что всего было выпущено в обращение банкнот номиналом 500 грн - в количестве 61,5 млн штук на сумму 30,8 млрд. грн, а меньше всего: номиналом 100 грн - в количестве 13,6 млн. штук на сумму 1,4 млрд. грн.

Напомним, с начала этого года Национальный банк Украины утилизирует 265,9 млн. штук банкнот.

Источник:   УНН
 Тэги:  наличные, купюра, нбу, теневой рынок
 
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