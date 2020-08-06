В Харькове уволили сотрудника ресторана за расистские высказывания

Директор сети заведений общепита принес лично свои извинения.
Харьковская сеть ресторанов "Япошка" официально извинилась перед парнем азиатской внешности, который во время стажировки у них слышал в свой адрес расистские высказывания. Об этом рассказал брат стажера в Instagram и после этого в Instagram-аккаунте "Япошки" опубликовали заявление генерального директора сети Дмитрия Брезинского.
"Мы осуждаем любую дискриминацию, и еще раз приносим свои извинения Хью Хоанг за то, что ему пришлось столкнуться с проявлением расизма в стенах нашей компании.
Сегодня нам с Хью Хоанг удалось узнать по камерам видеонаблюдения человека, который оскорбил его. Этот парень сожалеет о случившемся и сегодня написал сообщение с извинениями Хью Хоанг по своей инициативе. Тем не менее, мы хотим подчеркнуть, что высказывания, которые он себе позволил, неприемлемы, и приняли решение о его увольнении. Я не думал, что расизм - это та проблема, с которой можно столкнуться в нашей компании. Принципы взаимоуважения и толерантности среди сотрудников очень важны для нас, поэтому мы отстаиваем их своими действиями и будем бороться со всеми проявлениями дискриминации", - сказано в заявлении.
Заранее приготовьтесь к тому, что ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить этот день творчеству.
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