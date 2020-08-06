06.08.2020 12:54

96 % закупок в Харьков проходит с нарушениями - аудиторы в «шоке»

Харьковские аудиторы по результатам проведенного в I полугодии 2020 мониторинга установили нарушений по процедурам закупок общей стоимостью более 1 600 000 000 грн



://facebook.com

Специалистами Северо-восточного офиса Госаудитслужбы , в течение первого полугодие 2020 г. проведено мониторинг 194 процедур закупок общей стоимостью 1,7 млрд. грн.

По результатам указанного мониторинга установлено нарушений по 187 процедурами закупок (в 96% от общей количества ) общей стоимостью 1,6 млрд грн , из которых по 149 процедурами закупок ̵ на общую стоимость 1.5 млрд. грн , установлено нарушение законодательства в части отклонения тендерных предложений участников , которые не отвечали требованиям тендерных документаций заказчиков .

Через обнаруженые нарушения отменены торги и расторгнуты договоры по 15 процедурами закупок ожидаемой стоимостью 350 млн грн.

На настоящее время некоторые заказчики по результатам проведенного ранее мониторинга приняли мер путем отмены процедуры закупок, а именно : КНП Харьковской областной совета «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» отменен процедуру закупа вл и общей ожидаемой стоимостью 2,4 млн грн и КП « Змиев-сервис »отменено процедуру закупки общей ожидаемой стоимостью 2,2 млн грн.

По результатам проведенного мониторинга процедур закупок в течение января ̵ июня 2020 года 2 должностных лиц привлечены к адм инистративнои ответственности за нарушение законодательства о закупках .

Кромк того, в течение I полугодия 2020 проведено три проверки публичных закупок . По результатам проверки закупок в Волчанской городском совете заказчиком расторгнут договор, который заключен по результатам торгов , проведенных с нарушением требований законодательства на общую сумму 3,5 млн. грн.

Рассмотрены 124 обращения от общественных организаций, учасников в процедуре закупок и правоохранительных органов по вопросам нарушений законодательства в сфере публичных закупок .