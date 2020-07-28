Как продажа алкоголя и сигарет пополнила бюджеты

В течение января-июня 2020 года плательщики региона уплатили 158 500 000 грн акцизного налога.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 22,4 млн грн (+16,5%), отметили в Главном управлении ГНС в Харьковской области.
Харьковскими налоговиками проводятся мероприятия по детенизации рынка подакцизных товаров.
В течение шести месяцев текущего года осуществлено 186 проверок субъектов розничной и оптовой торговли алкогольными напитками, табачными изделиями и горючим.
По результатам рассмотрения материалов применяются финансовые санкции.
Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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