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28.07.2020  16:07   

Как продажа алкоголя и сигарет пополнила бюджеты

В течение января-июня 2020 года плательщики региона уплатили 158 500 000 грн акцизного налога.


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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 22,4 млн грн (+16,5%), отметили в Главном управлении ГНС в Харьковской области.

Харьковскими налоговиками проводятся мероприятия по детенизации рынка подакцизных товаров.

В течение шести месяцев текущего года осуществлено 186 проверок субъектов розничной и оптовой торговли алкогольными напитками, табачными изделиями и горючим.

По результатам рассмотрения материалов применяются финансовые санкции.

Тэги:  акцизный сбор, гнс, харьков
 
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