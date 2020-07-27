27.07.2020 17:10

Лучшие блендеры до 1 000 гривен

Блендер — незаменимый электроприбор для обработки продуктов. Имея такого помощника на кухне, вы сэкономите время для приготовления крем-супа, коктейля, любимого соуса или майонеза. Присматриваете себе блендер? Поможет определиться с выбором подборка лучших моделей от stylus.ua.



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В ТОП вошли лучшие блендеры Бош, Кенвуд и других брендов стоимостью до 1 000 гривен.



Kenwood SB055 Smoothie 2GO — 949 гривен.



Наверняка из названия модели вы уже поняли, что блендер предназначен для приготовления смузи. Kenwood SB055 Smoothie отличается компактными габаритами, благодаря чему поместится даже на самой маленькой кухне. Для безопасной работы с устройством реализована блокировка: блендер не начинает работу, если какая-то деталь неправильно закреплена. К слову, эта функция продлевает срок эксплуатации прибора. Мощность модели составила 300 Вт, объем чаши — 500 мл.



Bosch MSM 2610B — 937 гривен.



Погружной блендер Bosch MSM2610B немецкого производителя выполнен в лаконичном стиле — черный корпус и ножка из нержавеющей стали. Вечная классика, которая идеально впишется на любую кухню. Модель поможет быстро измельчить необходимые продукты и приготовить крем-суп, соус, коктейль и другие блюда. Конструкция состоит из эргономичной ручки и прикрепленной к ней насадки, выполненной из нержавеющей стали. В насадке предусмотрен специальный нож с 4 лезвиями, с помощью которого нарезаются продукты. Производители реализовали в модели импульсный режим, который позволяет ускорить процесс измельчения или взбивания. В комплекте имеется прозрачный стакан с крышкой. Мощность модели — 600 Вт.



Gorenje BSM 600 CLW — 719 гривен.



Это фитнес-блендер, созданный для тех, кто привык правильно питаться и не тратить на это много времени. Конструкция предусматривает наличие чаши, в которой происходит приготовление. Она же является съемной бутылкой, которую можно брать с собой для перекуса на ходу. Модель Gorenje BSM 600 CLW получила усовершенствованный нож с 4 лопастями, который перемешивает продукты до однородной текстуры и позволяет забыть о комках. Поскольку блендер Горенье стационарный, для него важна устойчивость. Она достигается благодаря вакуумным ножкам, которые прочно фиксируются на поверхности. Мощность устройства — 250 Вт.





Maestro MR-570 — 665 гривен.



Стационарный блендер отличается современным эргономичным дизайном. Модель выполнена в нежно-розовом цвете. Измельчение ингредиентов происходит в стеклянной чаше, в нижней части которой и расположен сам измельчитель. Чаша закрывается крышкой и имеет удобную ручку для удобного перемещения. Блендер обрабатывает продукты на мощности 350 Вт — это не самый высокий показатель, поэтому лучше всего такая модель подходит для приготовления соусов, крем-супов и других похожих блюд.

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