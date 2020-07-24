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24.07.2020  09:59   

Более 1,5 миллиарда гривен единого налога поступило в местные бюджеты Харьковщины

За шесть месяцев 2020 года субъекты хозяйствования, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, уплатили в местные бюджеты Харьковщины 1554,5 млн грн единого налога.


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 Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 148,9 млн грн (+10,6%), отметили в налоговой.

Значительная часть поступлений обеспечена субъектами предпринимательской деятельности - физическими лицами. В течение первого полугодия они направили в бюджеты 1201,7 млн грн, индикативный показатель ГНС Украины выполнен на 103,9% (+449 млн грн). Эта сумма больше прошлогодней на 132,5 млн грн (+12,4%),

В налоговой отмечают, что единый налог направляется в полном объеме в местные бюджеты, поэтому территориальные общины имеют возможность использовать средства для своего развития.

Тэги:  налог, гнс, харьков
 
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