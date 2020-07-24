Более 1,5 миллиарда гривен единого налога поступило в местные бюджеты Харьковщины

За шесть месяцев 2020 года субъекты хозяйствования, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, уплатили в местные бюджеты Харьковщины 1554,5 млн грн единого налога.
Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 148,9 млн грн (+10,6%), отметили в налоговой.
Значительная часть поступлений обеспечена субъектами предпринимательской деятельности - физическими лицами. В течение первого полугодия они направили в бюджеты 1201,7 млн грн, индикативный показатель ГНС Украины выполнен на 103,9% (+449 млн грн). Эта сумма больше прошлогодней на 132,5 млн грн (+12,4%),
В налоговой отмечают, что единый налог направляется в полном объеме в местные бюджеты, поэтому территориальные общины имеют возможность использовать средства для своего развития.
В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
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