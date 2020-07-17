17.07.2020 15:40

Экономия на ремонте техники и не только: шуруповерты и другие инструменты, которые используют дома харьковчане

Чтобы сократить расходы на устранение сбоев в работе крупной бытовой техники, а также на косметический и капитальный ремонт дома жители Харькова покупают электрифицированные инструменты.



moyo.ua

Шуруповерты и другие приборы бытового класса помогают решить многие задачи без помощи квалифицированных специалистов.

Соответственно, их эксплуатация положительно сказывается на семейном бюджете горожан.

Какие именно устройства покупают харьковчане во избежание незапланированных финансовых затрат?

Электрические дрели и шуруповерты

Эти устройства существенно упрощают процесс решения многих проблем. Они подходят для:

• сборки мебели,

• монтажа бытовых приборов,

• облагораживания приусадебной территории,

• нарезки внутренней резьбы в металлических заготовках.

1. в домашних мастерских,

2. на дачах, в частных домах и квартирах,

3. в гаражах.

Болгарки

Шлифовальные машины помогают подготовить стены к нанесению краски или поклейке обоев. Кроме того, их помощь часто нужна в процессе сооружения хозяйственных построек (например, на стадии возведения металлических каркасов). Еще одна задача, с которой УШМ справляются на «Ура» – резка металлических труб и удаление ржавчины с их поверхности.

Паяльник

Электрические паяльники высокой мощности активно используют жители Харькова, знакомые с понятием «микросхема» и принципами работы современной электроники.

Эти устройства помогают отремонтировать те бытовые приборы, срок бесплатного гарантийного обслуживания которых уже истек. Также при помощи паяльника можно привести в порядок некоторую кухонную утварь (например, старую кастрюлю или сковородку).

Циркулярная пила

Чаще всего «циркулярками» пользуются жители частных домов. Они используют такие пилы во время наведения порядка на приусадебной территории, а также в процессе:

• ремонта крыши,

• замены напольного покрытия,

• самостоятельного изготовления полок и подставок.

Клей-пистолет

Инструмент, который пользуется популярностью наряду со скотчем и изолентой. Он позволяет улучшить изоляционные свойства проводов, защитить зарядные устройства для техники от преждевременного изнашивания, прикрепить сломанную фурнитуру к шкафу или пеналу.

Также с целью экономии на услугах мастеров харьковчане покупают и ручной инструмент. Самые популярные «лоты» на рынке – это: молоток, топор, рулетка, строительный уровень и ножницы по металлу. Не отстают от перечисленных приспособлений по показателям востребованности и плоскогубцы, гаечные ключи и отвертки.