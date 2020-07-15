15.07.2020 12:40

Доллар по 22 гривны: эксперты уверены, что такая ситуация на валютном рынке в Украине возможна

Доллар в Украине может стоить 22 гривны. Экономисты назвали условия для этого. Уверяют, что в стране избыток валюты.



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На валютном рынке – потрясение, и все из-за отставки главы Нацбанка Якова Смолия. Экономических причин для девальвации гривны и рост курса на сегодня нет, уверены специалисты. При этом, некоторые считают, если бы Нацбанк не выкупал на рынке излишки доллара, то его бы продавали чуть ли не по 22 грн.



«Девальвации сейчас не может быть вообще, у нас избыток валюты. Если Нацбанк не будет регулярно выкупать валюту - а сейчас он ее выкупает и тем самым сдерживает ревальвации, - то курс может еще больше опуститься до уровня 22-23 грн за доллар и ниже. У людей сейчас мало денег, поэтому они больше продают валюту, чем покупают. Из-за карантина очень мало валюты покупают и импортеры. Потому что на сегодняшний день большое количество импортеров или не работают, или продают старое, а новое не завозят. Опять же, потому что у населения нет денег и покупают сейчас мало», – объяснил Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.



Такого же мнния придерживаются и харьковские эксперты. Убеждены: из-за карантина подешевели импортные товары, снизился импорт услуг. Экспорт тоже упал, но в меньшей степени. Поэтому даже оказалось положительное сальдо внешней торговли.



«Экономических оснований для девальвации гривны объективно нет. На рынке, действительно, есть небольшой избыток валюты из-за замедления деловой активности в связи с коронавирусом и, как следствие, падением спроса на импортные товары. "Нефтегаз" также подходит к отопительному периоду с рекордными запасами газа, и тем самым не давит на на валютные колебания. Вероятно, курс вернется в прежние рамки - 26-27 гривен за доллар, ведь эти показатели согласованы с МВФ, а укрепление гривны не выгодно с точки зрения воплощения бюджета и пидтримики экспорта, в первую очередь сельскохозяйственного», – рассказал экономист Роман Коваленко.