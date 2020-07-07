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07.07.2020  19:23   

Харьковские бизнесмены на 14% увеличили отчисления «на экологию»

С начала года субъекты хозяйствования Харьковской области перечислили в бюджеты всех уровней 122 млн грн экологического налога.


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По данным налоговиков, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 15,4 млн грн или на 14,4%.

Из общей суммы в государственный бюджет направлено 74,1 млн. грн, в местные бюджеты - 47,9 млн. грн.

За счет указанных средств государство и органы местного самоуправления финансируют мероприятия по защите окружающей среды, восстановления экологии и рационального использования природных ресурсов.

Тэги:  бизнес, экология, нефть, харьков, газ, добыча
 
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