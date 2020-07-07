Харьковские бизнесмены на 14% увеличили отчисления «на экологию»

С начала года субъекты хозяйствования Харьковской области перечислили в бюджеты всех уровней 122 млн грн экологического налога.
По данным налоговиков, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 15,4 млн грн или на 14,4%.
Из общей суммы в государственный бюджет направлено 74,1 млн. грн, в местные бюджеты - 47,9 млн. грн.
За счет указанных средств государство и органы местного самоуправления финансируют мероприятия по защите окружающей среды, восстановления экологии и рационального использования природных ресурсов.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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