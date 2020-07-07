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07.07.2020  14:41   

Кто из харьковчан не платит ЕСВ с доходов: расширен список

Расширен перечень плательщиков, освобождаемых от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.


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Об этом  сообщили в Главном управлении ГНС в Харьковской области.

В связи с принятием Закона Украины от 13.05.2020 № 592-их «О внесении изменений в Закон Украины« О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование »по устранению дискриминации по кругу плательщиков» внесен ряд изменений в Закон Украины от 08.07.2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Согласно внесенным изменениям, в частности, 01.01.2021 освобождаются от уплаты за себя единого взноса физические лица - предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, если они получают пенсию по возрасту или за выслугу лет или являются лицами с

инвалидностью, или достигли возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и получают согласно закону пенсию или социальную помощь. Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Кроме этого, статья 4 Закона № 2464 дополнен частями пятой и шестой, согласно которым в соответствии предусмотрено освобождение от уплаты за себя единого взноса:

- лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, при условии взятия их на учет в качестве физических лиц - предпринимателей и осуществления ими одного вида деятельности одновременно как физическим лицом - предпринимателем, так и лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность;

- лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность и физических лиц - предпринимателей, которые имеют основное место работы, за месяцы отчетного периода, за которые работодателем было уплачено страховой взнос за таких лиц в размере не

меньше минимального страхового взноса.

 

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  налоги, зарплата, харьков, фискал, комментарии
 
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