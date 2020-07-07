Кто из харьковчан не платит ЕСВ с доходов: расширен список

инвалидностью, или достигли возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и получают согласно закону пенсию или социальную помощь. Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Кроме этого, статья 4 Закона № 2464 дополнен частями пятой и шестой, согласно которым в соответствии предусмотрено освобождение от уплаты за себя единого взноса:

- лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, при условии взятия их на учет в качестве физических лиц - предпринимателей и осуществления ими одного вида деятельности одновременно как физическим лицом - предпринимателем, так и лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность;

- лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность и физических лиц - предпринимателей, которые имеют основное место работы, за месяцы отчетного периода, за которые работодателем было уплачено страховой взнос за таких лиц в размере не