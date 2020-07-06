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06.07.2020  18:14   

На «Элетротяжмаше» — новый временно исполняющий обязанности директора

Виктор Бусько ушел с занимаемой должности по собственному желанию но планирует вернуться.


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С 30 июня временно исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия "Электротяжмаш" стал Алексей Бунеску. Он будет замещать Виктора Бусько до 23 августа. Об этом сообщили сегодня, 6 июля, в пресс-службе "Элетротяжмаша". 

Ранее, 22 июня, Виктор Бусько обратился в Фонд государственного имущества Украины с просьбой отстранить его от должности и назначить на его место Бунеску.

"Прошу Вас временно отстранить меня от занимаемой должности - на период расследования, для объективности его проведения. И временно возложить обязанности и. о. генерального директора на Бунеску Алексея Викторовича - директора по стратегии и маркетингу", - сказано в заявлении.

Бусько подчеркнул, что завод сотрудничает со следствием, а он вернется к работе, когда будет "доказана необоснованность предъявленных обвинений". 

Отметим, Бунеску занимает должность директора по стратегии и маркетингу "Электротяжмаша" с 11 июня 2020 года. 

Напомним, 16 июня прокуратура провела обыски на "Электротяжмаше" и изъяла документы. Следователи установили, что с декабря 2019 года по апрель 2020 года "Электротяжмаш" поставлял оборудование лондонскому предприятию по заниженным ценам, конечным получателем груза был Брянский машиностроительный завод — крупнейший производитель маневровых и магистральных тепловозов в России. Харьковский завод понес ущерб на сумму почти 1 миллион 200 тысяч гривен. 

Источник:   КТ
 Тэги:  электротяжмаш, директор, харьков, следствие
 
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