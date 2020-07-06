Какой максимальный размер «коронавирусного» пособия по безработице в Харькове: формула расчета

Максимальный размер пособия по безработице в Украине на сегодня составляет 8408 гривен или четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц.
По данным региональных статистиков в Харькове и области уровень занятости населения
«Размер пособия по безработице рассчитывается для каждого человека индивидуально. Он определяется в зависимости от страхового стажа человека и его заработной платы.
Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру. Максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 8408 гривен (четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц)», — говорится в сообщении.
Минимальные выплаты
По данным министерства, размер минимальной выплаты пособия по безработице в Украине составляет:
«Общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста – 720 календарных дней», — добавили в министерстве.
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