06.07.2020 17:49

Какой максимальный размер «коронавирусного» пособия по безработице в Харькове: формула расчета

Максимальный размер пособия по безработице в Украине на сегодня составляет 8408 гривен или четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц.



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По данным региональных статистиков в Харькове и области уровень занятости населения

в возрасте 15 лет и старше составлял 55,3% ,

, 15-70 лет - 62,4%,

трудоспособного возраста - 73,7%.

Как рассчитывают размер пособия

«Размер пособия по безработице рассчитывается для каждого человека индивидуально. Он определяется в зависимости от страхового стажа человека и его заработной платы.

Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру. Максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 8408 гривен (четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц)», — говорится в сообщении.

Минимальные выплаты

По данным министерства, размер минимальной выплаты пособия по безработице в Украине составляет:

застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа и заработной платы — 1800 гривен;

лицам, выплаты которым назначаются без учета страхового стажа и заработной платы – 1000 гривень (на период действия карантина плюс 30 календарных дней после его окончания).

«Общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста – 720 календарных дней», — добавили в министерстве.

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