Главная Новости Экономика и промышленность Какой максимальный размер «коронавирусного» пособия по безработице в Харькове: формула расчета
06.07.2020  17:49   

Какой максимальный размер «коронавирусного» пособия по безработице в Харькове: формула расчета

Максимальный размер пособия по безработице в Украине на сегодня составляет 8408 гривен или четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц.


// facebook

По данным региональных статистиков в Харькове и области уровень занятости населения

  • в возрасте 15 лет и старше составлял 55,3%,
  • 15-70 лет - 62,4%,
  • трудоспособного возраста - 73,7%.

Как рассчитывают размер пособия

«Размер пособия по безработице рассчитывается для каждого человека индивидуально. Он определяется в зависимости от страхового стажа человека и его заработной платы.

Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру. Максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 8408 гривен (четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц)», — говорится в сообщении.

Минимальные выплаты

По данным министерства, размер минимальной выплаты пособия по безработице в Украине составляет:

  • застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа и заработной платы — 1800 гривен;
  • лицам, выплаты которым назначаются без учета страхового стажа и заработной платы – 1000 гривень (на период действия карантина плюс 30 календарных дней после его окончания).

«Общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста – 720 календарных дней», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось

  • Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 миллиардов гривен. Из них 4,7 миллиарда гривень будут направлены на выплаты по частичной безработице.
  • Нацбанк прогнозировал пик уровня безработицы в стране во втором квартале – безработица увеличится до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.
  • Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам года прогнозирует рост безработицы в Украине до 9,4%.
Источник:   Минфин
 Тэги:  безработица, коронавирус, выплата, расчет, формула
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.04 Власть Минимальное пособие по безработице повышено до 1000 грн 30.03 Экономика и промышленность Харьковчанам упростили получение пособия по безработице 27.03 Общество До карантина в Харькове официально работали 3 из 4 трудоспособных
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 