25.06.2020 08:22

Руководителя «Электротяжмаша» отстранили от занимаемой должности

Харьковский суд отстранил от занимаемой должности исполняющего обязанности генерального директора госпредприятия «Электротяжмаш» Виктора Бусько.



// РБК-Украина

Об этом говорится в решении суда, пишет РБК-Украина.



Ранее сообщалось, что предприятие находится в тяжелом финансовом положении, а рабочим не платят зарплаты.



Кроме того, правоохранители приходили на «Электротяжмаш» с обысками и вручили подозрение в совершении преступлений нынешнему и. о. генерального директора госпредприятия Виктору Бусько, а также его заместителю, в том числе по статье 191 УК Украины – присвоение и растрата государственных средств в особо крупных размерах. Заместитель директора по экономике и финансам уже отстранен от должности.



Ситуацию на заводе сегодня также обсуждали на внеочередном профсоюзном собрании, собравшем актив предприятия в лице представителей всех структурных подразделений.



«Трудовой коллектив Государственного предприятия «Завод «Электротяжмаш» (а это более 3 600 работников) крайне обеспокоен ситуацией, которая сложилась и очень стремительно развивается вокруг нашего завода», сказано в письме председателя профсоюзного комитета завода «Электротяжмаш» Дмитрия Никоненко.



В обращении от имени трудового коллектива Дмитрий Никоненко сообщает, что завод находится в сложном экономическом и финансовом положении, подвергается проверкам, а его менеджмент стал объектом следственных действий за вывод денег предприятия и махинации при продаже продукции ниже себестоимости.



«Это привело к абсолютно негативным последствиям — снижению объемов производства, недозагруженности сотрудников на рабочих местах, снижению уровня заработной платы и, самое главное, задержкам с ее выплатой. На грани выживания оказалась большая часть работающих уникальных специалистов, которые вынуждены увольняться в поисках другого места работы», – сказано в письме на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля.



На внеочередном профсоюзном собрании «Электротяжмаша» 24 июня присутствовал избранный в Верховную Раду Украины от 172-го харьковского мажоритарного округа нардеп от «Слуги народа» Юрий Здебский. Он в своем депутатском запросе уже информировал премьер-министра Дениса Шмыгаля о деструктивной деятельности и.о. гендиректора Виктора Бусько.



В обращении Здебский также подчеркивал, что руководство ФГИУ затягивает проведение конкурса на должность гендиректора «Электротяжмаша», в результате и.о. руководителя предприятия не несет никакой ответственности за свои действия, ведущие к банкротству предприятия, разрушению его технологической и интеллектуальной базы.



Накануне этого внеочередного профсоюзного собрания Виктор Бусько частично погасил задолженность по зарплате перед трудовым коллективом. Тем не менее, на предприятии убеждены, что это не решает проблему.



«Денег на счетах нет, портфеля заказов тоже, общая сумма долгов перед кредиторами и контрагентами перевалила за 1 млрд грн, за июнь люди ничего не получили, а уже конец месяца. Поэтому ситуация по-прежнему катастрофическая», – рассказывают на заводе.



Напомним, завод «Электротяжмаш» специализируется на производстве гидро– и турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Это стратегическое промышленное предприятие, которое правительство собиралось приватизировать, однако вместо приватизационных процессов эксперты говорят о том, что завод ждет остановка уже в ближайшее время из-за финансовых проблем и неэффективного руководства.