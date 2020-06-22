22.06.2020 11:11

Харьковские аудиторы нашли нарушений на четверть миллиарда и добились увольнения чиновника

Специалисты Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в январе - мае 2020 обеспечили возмещение потерь финансовых и материальных ресурсов по результатам проведенных ревизий на общую сумму 236,6 млн. гривен.



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По итогам проведенных государственных финансовых аудитов объектами контроля введен 55 рекомендаций, из которых 17 - направленных на достижение дополнительного экономического или социального эффекта, общая сумма достигнутого экономического эффекта (дополнительного результата) составляет 219 600 000 гривен.

Органами местной власти и самоуправления, руководителями объектов контроля и их высшими органами по результатам проведенных мероприятий государственного контроля принято 13 управленческих решений.

За несоблюдение законодательства к административной ответственности привлечено 75 должностных лиц, к дисциплинарной и материальной - 6 человек, от занимаемых должностей освобождены одно должностное лицо.

К объектам, на которых выявлены нарушения бюджетного законодательства, в 20-ти случаях применены финансовые санкции в виде: остановки операций с бюджетными средствами, принятие требований о возврате использованных не по целевому назначению средств и предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного законодательства с требованием об устранении нарушений.

С целью полного возмещения установленных потерь финансовых и материальных ресурсов перед объектами контроля инициировано предъявление 8-ми гражданских исков, в суд предъявлен иск на сумму 900 тыс. гривен.

В январе - мае 2020 году на рассмотрение правоохранительным органам переданы материалы 12-ти ревизий, по результатам рассмотрения материалов мер государственного контроля правоохранительными органами начато два досудебных расследования, вручены два письменных сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления и материалы одного аудиторского исследования приобщены к уголовному производство.