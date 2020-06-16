16.06.2020 12:41

Фискалы извинились перед харьковскими коммерсантами, признав, что не дочитали Налоговый кодекс до конца

В письме ГНС распространялась недостоверная информация о законе 1210, по которому предпринимателей кошмарили за ошибки при уплате налогов.



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Налоговики признали, что ошиблись в анализе изменений в Налоговому кодексе (НКУ) и распространили недостоверную информацию об индивидуальных налоговых консультациях (ИНК) бизнесу. Об этом говорится в письме Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве от 12 июня.

Ранее ГНС разослала в СМИ обращение с просьбой снять материалы о письме от 5 июня, в котором были допущены неточности.

"В связи с допущением неточностей в материале Главного управления ГНС в г. Киеве "Нововведения Закона №466: Изменения в индивидуальных налоговых консультаций", который был разослан для размещения в СМИ 05.06.2020, просим удалить указанное сообщение с вашего ресурса. Сейчас информация о нововведениях, связанных с законом №466 уточняется и будет направлена СМИ после обнародования на официальном субсайте ГУ ГНС в г. Киеве", – сказано в рассылке.

В письме же от 12 июня сообщается обновленная информация относительно этой части НКУ. В изменениях, внесенных законом №466 (ранее – законопроект №1210), роль индивидуальной налоговой консультации, которая позволяет бизнесу избежать ответственности при неправильной уплате налогов, сохраняется. Несмотря на то, что эта норма была удалена из статьи 53, фактически из кодекса она не удалена, а просто перенесена в статью 112.

Таким образом, следует из письма ГНС, если предприятие уплачивало налоги неправильно, согласно индивидуальной налоговой консультации, то даже если в ИНК была допущена ошибка, предприятие так же, как и раньше, не штрафуют за неправильную уплату налогов.

Напомним, ранее ГНС разослала письмо, из которого следует, что с 1 января 2021 года наличие индивидуальной налоговой накладной не спасает бизнес от начисления штрафов и пеней за неправильную уплату налогов. Однако аудиторы уличили фискалов в том, что те не дочитали закон до конца.