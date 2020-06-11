11.06.2020 09:43

ФОПам без работников предоставят карантинную помощь

Физические лица-предприниматели, не имеющие наемных работников, но являются застрахованными лицами, смогут получить пособие на период карантина.



//izvestia.kharkov.ua

Соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины. Ранее такую ​​помощь могли получить только наемные работники.



Помощь по частичной безработице на период карантина предоставляется физическому лицу - предпринимателю, который является застрахованным лицом, из расчета двух третей базы начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Для физических лиц - предпринимателей, которые являются застрахованными лицами, и в соответствии с частью четвертой статьи 4 Закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, пособие по частичной безработице на период карантина предоставляется из расчета двух третей размера минимальной заработной платы, установленной законом.



Размер пособия не может превышать размера минимальной заработной платы, установленной законом.

Чтобы получить помощь, необходимо в течение 90 дней с момента приостановления или сокращения деятельности обратиться в центр занятости по месту уплаты единого социального взноса и предоставить пакет документов. При этом лицо освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Получить консультацию по оформлению помощи можно в телефонном режиме в любом центре занятости.