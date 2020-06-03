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03.06.2020  10:39   

В кошельках украинцев появилась новая монета (ВИДЕО, ФОТО)

Национальный банк Украины 3 июня 2020 года ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен.


//bank.gov.ua

С сегодняшнего дня оборотные 10-гривневые монеты являются действительным платежным средством на территории Украины. Ими можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках. Они постепенно заменят в обороте банкноты номиналом 10 гривен.

На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, повторяющий его изображение на 10-гривневых купюрах. На аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента указан номинал монеты.

Новая оборотная монета номиналом 10 гривен изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.

Новая монета существенно отличается размерами от монет номиналом 1, 2 и 5 гривен. Также у нее гурт со специальным крупным рифлением, что позволит легко ее отличить от других монет.

Первоначально НБУ введет в обращение свыше 5 млн монет номиналом 10 гривен. Они уже распределены между подразделениями Национального банка в регионах (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий). С сегодняшнего дня банки могут получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам.

По состоянию на 1 июня 2020 года в обращении находилось более 181 млн штук банкнот номиналом 10 гривен.

В Нацбанке отметили, что номинальный ряд гривны в конце концов сократится до оптимального для нашей страны размера - до 12 номиналов. Он будет содержать шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

Источник:   НБУ
 Тэги:  нбу, монета, 10 гривен
 
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