20.05.2020 10:22

Не на что покупать: с начала года на Харьковщине снизились объемы импорта

В I квартале 2020 экспорт услуг составил 94,7 млн.долл. США и увеличился на 10,5% по сравнению с I кварталом 2019 года, а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 135 стран мира.



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В I квартале 2020 экспорт услуг составил 94,7 млн.долл. США и увеличился на 10,5% по сравнению с I кварталом 2019 года.

Импорт составлял 12,7 млн.долл. США и уменьшился на 16,0%. Положительное сальдо внешней торговли услугами составило 82,1 млн.долл. США.

По данным ГУ статистики, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 135 стран мира.

Объем экспорта услуг, предоставляемых странам Европейского Союза, увеличился на 16,4% по сравнению с I квартала 2019 и составил 33,1 млн. Долларов Его удельный вес в общем объеме экспорта услуг составляла 35,0%. Доля стран ЕС в общем объеме импорта услуг составляла 32,3%.

Объемы услуг от стран ЕС составляли 4,1 млн. Долларов, что меньше на 17,4% по сравнению с I кварталом 2019 года.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,81 (в январе-марте 2019 - 0,78).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 135 стран мира.