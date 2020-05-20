Главная Новости Экономика и промышленность Не на что покупать: с начала года на Харьковщине снизились объемы импорта
20.05.2020  10:22   

Не на что покупать: с начала года на Харьковщине снизились объемы импорта

В I квартале 2020 экспорт услуг составил 94,7 млн.долл. США и увеличился на 10,5% по сравнению с I кварталом 2019 года, а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 135 стран мира.


://facebook.com

В I квартале 2020 экспорт услуг составил 94,7 млн.долл. США и увеличился на 10,5% по сравнению с I кварталом 2019 года.

Импорт составлял 12,7 млн.долл. США и уменьшился на 16,0%. Положительное сальдо внешней торговли услугами составило 82,1 млн.долл. США.

По данным ГУ статистики, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 135 стран мира.

Объем экспорта услуг, предоставляемых странам Европейского Союза, увеличился на 16,4% по сравнению с I квартала 2019 и составил 33,1 млн. Долларов Его удельный вес в общем объеме экспорта услуг составляла 35,0%. Доля стран ЕС в общем объеме импорта услуг составляла 32,3%.

Объемы услуг от стран ЕС составляли 4,1 млн. Долларов, что меньше на 17,4% по сравнению с I кварталом 2019 года.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,81 (в январе-марте 2019 - 0,78).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 135 стран мира.
Источник:   ГУ статистики в Харьковской области
 Тэги:  импорт, покупка, харьков, продажа, статистика
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.04 Власть Гречка попала в товары под запретом для пересечения границы на Харьковщине в обе стороны 21.03 Экономика и промышленность Сезонный рост цен на «старую» картошку в половину превысил прошлогодний 18.07 Экономика и промышленность Раз газ подешевел - Кабмин ввел спецпошлины на импорт дизтоплива и автогаза (ИНФОГРАФИКА)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 