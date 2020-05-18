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18.05.2020  10:30   

В Харькове зафиксировали цены на хлеб, молоко и гречку

18 мая вступило в силу постановление Кабинета министров о государственном регулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.


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Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Госрегулирование будет осуществляться до окончания карантина путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения. 

Постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно.

Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.

Декларирование изменения розничных цен на товары будет осуществляться в электронном виде путем представления сведений с использованием квалифицированной электронной подписи в Госпродпотребслужбу через ее официальный сайт.

Постановлением от 22 апреля Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты.

В перечень социально значимых товаров правительство внесло гречку, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта), пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца категории С1, тушку куриную, минеральную воду без газа, сливочное масло жирностью 72,5%.

В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства, среди которых парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты).

Источник:   Госпотребслужба
 Тэги:  продукты, цена, регулирование
 
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