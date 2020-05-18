На границе с РФ в Харьковской области образовалась очередь из грузовиков

На выезде из Харьковщины возле пункта пропуска "Гоптовка" стоят грузовики в сторону России.
Поток связан с ослаблением карантина, сообщил Общественном пресс-секретарь Харьковского пограничного отряда Максим Бояр. По его словам, РФ медленно пропускает машины.Видео с очередями у "Гоптовка" обнародовали в соцсети. По данным очевидцев, пробка на 5 км сообщает Telegram канал "ХС"
"В настоящее время у нас в пункте оформлено около 50 транспортных средств. Но смежная сторона медленно осуществляет пропуск. Сейчас поток грузовых транспортных средств увеличился в полтора раза", - сказал Бояр.
Напомним, с 7 апреля "Гоптовка" стала единственным пунктом для пересечения государственной границы на Харьковщине. Соответствующие изменения Кабмин внес в распоряжение "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения".
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