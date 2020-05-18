Главная Новости Экономика и промышленность На границе с РФ в Харьковской области образовалась очередь из грузовиков
18.05.2020  08:47   

На границе с РФ в Харьковской области образовалась очередь из грузовиков

На выезде из Харьковщины возле пункта пропуска "Гоптовка" стоят грузовики в сторону России.


://t.me

Поток связан с ослаблением карантина, сообщил Общественном пресс-секретарь Харьковского пограничного отряда Максим Бояр. По его словам, РФ медленно пропускает машины.Видео с очередями у "Гоптовка" обнародовали в соцсети. По данным очевидцев, пробка на 5 км сообщает Telegram канал "ХС"

"В настоящее время у нас в пункте оформлено около 50 транспортных средств. Но смежная сторона медленно осуществляет пропуск. Сейчас поток грузовых транспортных средств увеличился в полтора раза", - сказал Бояр.

Напомним, с 7 апреля "Гоптовка" стала единственным пунктом для пересечения государственной границы на Харьковщине. Соответствующие изменения Кабмин внес в распоряжение "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения".

Источник:   ХС
 Тэги:  таможня, протокол, задержание, харьков, контрабанда
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.05 Криминал и происшествия На Харьковщине схватили иностранца, который в пустом грузовом вагоне хотел выехать на Россию (ФОТО) 07.05 Криминал и происшествия Прокуроры оценили забывчивость замначальника харьковской таможни в 1,6 млн гривен 15.04 Криминал и происшествия Великое стояние на Гоптовке: люди разъехались, подписав отказ и протокол (ВИДЕО, Обновлено)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 