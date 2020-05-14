Под нового начальника крупный бизнес Харькова увеличил выплату налогов

Несмотря на карантинные мероприятия, по итогу 4 месяца 2020 года крупные предприятия Харьковской области уплатили в общий фонд государственного бюджета 8,8 млрд.грн., что на 10,2% больше аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.
Наблюдается рост поступлений по основным бюджетоформирующим платежам:
Больше всех в государственный бюджет с начала года уплатили:
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