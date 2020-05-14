14.05.2020 12:21

Под нового начальника крупный бизнес Харькова увеличил выплату налогов

Несмотря на карантинные мероприятия, по итогу 4 месяца 2020 года крупные предприятия Харьковской области уплатили в общий фонд государственного бюджета 8,8 млрд.грн., что на 10,2% больше аналогичного периода прошлого года.



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Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Наблюдается рост поступлений по основным бюджетоформирующим платежам:

перечислено 3,6 млрд. грн. акцизного налога с произведенных подакцизных товаров, что на 27,4% больше;

обеспечено поступление 0,8 млрд. грн. налога с ввезенных подакцизных товаров, что в 2,7 раза больше;

поступило почти 0,2 млрд. грн. налога на доходы физических лиц, что на 15,1% больше;

уплачено 3,1 млрд. грн. НДС с произведенных в Украине товаров и более 0,9 млрд. грн. налога на прибыль предприятий.

Больше всех в государственный бюджет с начала года уплатили: