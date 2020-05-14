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14.05.2020  12:21   

Под нового начальника крупный бизнес Харькова увеличил выплату налогов

Несмотря на карантинные мероприятия, по итогу 4 месяца 2020 года крупные предприятия Харьковской области уплатили в общий фонд государственного бюджета 8,8 млрд.грн., что на 10,2% больше аналогичного периода прошлого года.


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Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Наблюдается рост поступлений по основным бюджетоформирующим платежам:

  • перечислено 3,6 млрд. грн. акцизного налога с произведенных подакцизных товаров, что на 27,4% больше;
  • обеспечено поступление 0,8 млрд. грн. налога с ввезенных подакцизных товаров, что в 2,7 раза больше;
  • поступило почти 0,2 млрд. грн. налога на доходы физических лиц, что на 15,1% больше;
  • уплачено 3,1 млрд. грн. НДС с произведенных в Украине товаров и более 0,9 млрд. грн. налога на прибыль предприятий.

Больше всех в государственный бюджет с начала года уплатили:

  • ЧАО "Филип Моррис Украина;
  • АК "Харьковоблэнерго";
  • Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога";
  • АО "Турбоатом";
  • ООО "ЛВЗ "Прайм";
  • "Харківська ТЕЦ-5";
  • КП "Харьковские тепловые сети";
  • АО "Трест Жилстрой – 1".
Тэги:  наорги, харьков, оплата, бизнес
 
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