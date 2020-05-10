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10.05.2020  17:07   

В Харькове новый начальник налоговой

Новым и.о. главы фискального ведомства в регионе стал полковник налоговой Николай Костенко.


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Сергей Солодченко, новый исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы, заменил руководителя подразделения службы в Харьковской области. Новым и.о. главы ведомства в регионе стал полковник налоговой Николай Костенко. Также Солодченко представил глав подразделений еще в 22 областях.

Кабмин 24 апреля уволил главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова и руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Источник:   nakipelo
 Тэги:  налоговая, проверка, харьков, ответственность, акциз, контрафакт
 
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