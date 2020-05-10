В Харькове новый начальник налоговой

Новым и.о. главы фискального ведомства в регионе стал полковник налоговой Николай Костенко.
Сергей Солодченко, новый исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы, заменил руководителя подразделения службы в Харьковской области. Новым и.о. главы ведомства в регионе стал полковник налоговой Николай Костенко. Также Солодченко представил глав подразделений еще в 22 областях.
Кабмин 24 апреля уволил главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова и руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
День обещает на удивление спокойный, гармоничный душевный настрой – это состояние склоняет к получению удовольствия от жизни. Плывите по течению, и положительных эмоций вам с лихвой хватит на всю неделю.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Во второе воскресенье мая многие страны, в том числе Украина, отмечают День матери.
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