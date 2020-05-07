За неделю банки выдали более 40 млн грн «теплых кредитов» для населения и ОСМД

07.05.2020 08:18

В частности, программой воспользовалось 353 домохозяйства и 80 ОСМД.

Так, с 27 по 30 апреля они привлекли:

- 27 млн грн – на утепление многоэтажек;

- 13,6 млн грн - на энергоэффективные мероприятия в частных домах;

- 320 тыс. грн – на твердотопливные котлы.

«Участники программы смогут получить возмещение от 20% до 70% суммы «теплого кредита» в зависимости от направления программы, уменьшить расходы на коммунальные услуги и улучшить комфорт в своих жилищах», - напоминают на Правительственном портале.

В этом году, как и в предыдущие годы, «теплые кредиты» готовы предоставлять такие банки: Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, учитывая условия карантина и дистанционные каналы обслуживания.

Справка. Консультации по участию в программе «теплых кредитов» можно получить в сall-центре при Госэнергоэффективности по контактам: тел.: +38 050-606-77-19, +38 098-487-50-14; e-mail: [email protected]