За неделю банки выдали более 40 млн грн «теплых кредитов» для населения и ОСМД

В частности, программой воспользовалось 353 домохозяйства и 80 ОСМД.
- 27 млн грн – на утепление многоэтажек;
- 13,6 млн грн - на энергоэффективные мероприятия в частных домах;
- 320 тыс. грн – на твердотопливные котлы.
«Участники программы смогут получить возмещение от 20% до 70% суммы «теплого кредита» в зависимости от направления программы, уменьшить расходы на коммунальные услуги и улучшить комфорт в своих жилищах», - напоминают на Правительственном портале.
В этом году, как и в предыдущие годы, «теплые кредиты» готовы предоставлять такие банки: Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, учитывая условия карантина и дистанционные каналы обслуживания.
Справка. Консультации по участию в программе «теплых кредитов» можно получить в сall-центре при Госэнергоэффективности по контактам: тел.: +38 050-606-77-19, +38 098-487-50-14; e-mail: [email protected]
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
В 1995 году ввели в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
влажность:
давление:
ветер: