Главная Новости Экономика и промышленность За неделю банки выдали более 40 млн грн «теплых кредитов» для населения и ОСМД
07.05.2020  08:18   

За неделю банки выдали более 40 млн грн «теплых кредитов» для населения и ОСМД

В частности, программой воспользовалось 353 домохозяйства и 80 ОСМД.


// ХОГА
Так, с 27 по 30 апреля они привлекли:

- 27 млн грн – на утепление многоэтажек;

- 13,6 млн грн - на энергоэффективные мероприятия в частных домах;

- 320 тыс. грн – на твердотопливные котлы.

«Участники программы смогут получить возмещение от 20% до 70% суммы «теплого кредита» в зависимости от направления программы, уменьшить расходы на коммунальные услуги и улучшить комфорт в своих жилищах», - напоминают на Правительственном портале.

В этом году, как и в предыдущие годы, «теплые кредиты» готовы предоставлять такие банки: Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, учитывая условия карантина и дистанционные каналы обслуживания.

Справка. Консультации по участию в программе «теплых кредитов» можно получить в сall-центре при Госэнергоэффективности по контактам: тел.: +38 050-606-77-19, +38 098-487-50-14; e-mail: [email protected]

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  теплые кредиты, осмд, утепление многоэтажек, энергосбережение
 
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