06.05.2020 16:51

Харківські підприємства переходять на електронний документообіг

Проєкт «Електронний документообіг онлайн» реалізують три харківські підприємства.



//city.kharkov.ua

Як повідомили у КЗ «Офіс реформ Харкова», проєкт реалізується у рамках розпорядження Харківського міського голови Геннадія Кернеса за підтримки Департаменту цифрової трансформації. Він дозволить перевести всі документи суб’єктів господарської діяльності в електронний формат.

Серед головних переваг електронного документообігу: скорочення витрат часу на обробку документів; зниження навантаження операційної роботи на бухгалтерів; зменшення витрат на поштові послуги та папір; можливість відстежувати і контролювати обробку документів другою стороною, адже система дозволяє у режимі реального часу стежити за змінами в документі: підписання, погодження, внесення правок, відхилення або додавання коментарів.

Зараз документообіг в онлайн-режим переводять три комунальні підприємства: КП «Харківводоканал», КП «Харківські теплові мережі» та КП «Комплекс з вивезення побутових відходів». Клієнти цих підприємств, суб’єкти господарської діяльності можуть підключитися до процесу таким чином: перейти на сторінку проєкту, заповнити код ЄДРПОУ, ввести e-mail підприємства, підтвердити реєстрацію за допомогою електронного цифрового підпису.

«Сьогодні, в умовах карантину, це питання стало ще більш актуальним, адже паперові документи вимагають фізичної роботи над ними, контакту між людьми та установами. Реалізація цього проєкту значно економить час і ресурси, підвищує ефективність, і розвиває державні механізми стандартизації цієї діяльності», - зазначили в «Офісі реформ Харкова».