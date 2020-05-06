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06.05.2020  16:51   

Харківські підприємства переходять на електронний документообіг

Проєкт «Електронний документообіг онлайн» реалізують три харківські підприємства.


//city.kharkov.ua
Як повідомили у КЗ «Офіс реформ Харкова», проєкт реалізується у рамках розпорядження Харківського міського голови Геннадія Кернеса  за підтримки Департаменту цифрової трансформації. Він дозволить перевести всі документи суб’єктів господарської діяльності в електронний формат.
 
Серед головних переваг електронного документообігу: скорочення витрат часу на обробку документів; зниження навантаження операційної роботи на бухгалтерів; зменшення витрат на поштові послуги та папір; можливість відстежувати і контролювати обробку документів другою стороною, адже система дозволяє у режимі реального часу стежити за змінами в документі: підписання, погодження, внесення правок, відхилення або додавання коментарів.
 
Зараз документообіг в онлайн-режим переводять три комунальні підприємства: КП «Харківводоканал», КП «Харківські теплові мережі» та КП «Комплекс з вивезення побутових відходів». Клієнти цих підприємств, суб’єкти господарської діяльності можуть підключитися до процесу таким чином: перейти на сторінку проєкту, заповнити код ЄДРПОУ, ввести e-mail підприємства, підтвердити реєстрацію за допомогою електронного цифрового підпису.
 
«Сьогодні, в умовах карантину, це питання стало ще більш актуальним, адже паперові документи вимагають фізичної роботи над ними, контакту між людьми та установами. Реалізація цього проєкту значно економить час і ресурси, підвищує ефективність, і розвиває державні механізми стандартизації цієї діяльності», - зазначили в «Офісі реформ Харкова».
Источник:   Міська рада
 Тэги:  офис реформ, отчетность, харьков, предпрития, электронный документооборот, карантин
 
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