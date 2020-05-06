06.05.2020 11:38

Валютный рынок в среду: что будет с курсом

Котировки межбанка и наличного рынка сближаются



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Основную погоду на торгах в среду будут делать ситуативные задачи крупных игроков и Нацбанк.

Вчера регулятор не выходил на рынок и при удобном случае — он был бы не против сегодня это сделать хотя бы в пределах дежурных $20 млн. А вот с поведением крупных игроков стало сложнее.

Цены на нефть начали расти и часть наших импортеров энергоносителей может активизировать свои валютные проплаты, опасаясь дальнейшего роста цен. Это добавит спроса на валюту на межбанке и в сочетании с покупками «дочек» нерезидентов под вывод дивидендов — сыграет против гривны. А у крупных экспортеров еще есть гривна от возмещений НДС в конце апреля и поэтому дешево валюту они продавать не захотят, а пока будут тратить имеющуюся у них гривну. Это тоже работает против нацвалюты на межбанке.

Курс на межбанке

Курс гривны по состоянию на 10:22 торговался на уровне 26,96/26,985 грн/$ (покупка/продажа).

"Такая динамика наблюдается после того, как президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти вопросы по борьбе с коронавирусом, кредитованию строительства дорог и процесс реформ", – сообщил UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В 2019 году Украина стала второй крупнейшей страной операций ЕБРР по объемам финансирования и заняла первое место по количеству проектов. Объем ее годовых обязательств достиг более €1 млрд.

Кроме того, Евросоюз выделит Киеву до €1,2 млрд для решения экономических проблем в связи с пандемией коронавируса.

Накануне Минфин привлек 10 млрд грн через ОВГЗ под короткие бумаги. По мнению Шевчишина, часть этих средств, скорее всего, пойдет на погашение обязательств по истекающим сегодня облигациям.

"Вероятно, в ближайшее время давление на гривну возрастет, и она уйдет выше психологической отметки 27 грн/$", – предположил он.

Напомним, во вторник межбанковский валютный рынок открывался на уровне 26,97-27,02 грн/$. В дальнейшем котировки почти не выходили из диапазона цен начала торговой сессии.

"Дневной минимум составил 26,965-26,975 грн/$ с последующей коррекцией до 26,975-26,9825 грн/$ к завершению сессии", – рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Справочный курс по состоянию на 12:00 составил 26,9775 грн/$.

Остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 5,8 млрд грн – до 52,4 млрд грн.

"Торги во вторник прошли в спокойном режиме при сбалансированном предложении и спросе, что и отразилось в минимальной динамике котировок в узком диапазоне 26,96-27,00 грн/$. Факторы календарного периода покупки валюты под вывод дивидендов и запасов возмещений НДС у экспортеров уравновесились активизацией хозяйственной деятельности участников рынка и периодом выплат зарплат на фоне отсутствия гривневого навеса ликвидности и максимального сближения котировок наличного рынка с межбанковскими", – отметил нам Куринной.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:04 на наличном рынке находились на уровне 26,916/27,069 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, вчера в пунктах обмена валют курс немного подрос. Во вторник наличный рынок открывался котировками 26,95-27,02 грн/$, а к середине дня выросли до 26,98-27,04 грн/$.

Курс на черном рынке