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04.05.2020  14:51   

Средняя официальная зарплата харьковчанина на карантине в два раза превышает минимальную

За год, по сравнению с февралем 2020, размер средней номинальной заработной платы увеличился на 4,3%, что в несколько раз ниже уровня инфляции.


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Средний размер заработной платы одного штатного работника в марте 2020 составил 9820 грн, что почти в 2,1 раза выше уровня минимальной
заработной платы.
В марте 2020 содержался высокий уровень дифференциации размера заработной платы по видам экономической деятельности.
Самой высокооплачиваемой остается труд в следующих видах экономической деятельности:
- нефтяники и газодобытчики 33 544 грн
-  ІТ шники посучали в среднем 20 321 грн
- банкиры и страховщики 16 690 грн
- строители  16 601 грн
- государственное управление и оборона 15321 грн.
В то же время, наименьший размер заработной платы наблюдался в следующих видах экономической деятельности:
- гостинницы и общепит 5345 грн
- предоставление других видов услуг 7 063 грн
- оптовая и розничная торговля 7 184 грн.
Источник:   ГУ статистики по харьковской области
 Тэги:  зарплата, харьков, пересчет, минимум, субсидия
 
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