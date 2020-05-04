04.05.2020 14:51

Средняя официальная зарплата харьковчанина на карантине в два раза превышает минимальную

За год, по сравнению с февралем 2020, размер средней номинальной заработной платы увеличился на 4,3%, что в несколько раз ниже уровня инфляции.



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Средний размер заработной платы одного штатного работника в марте 2020 составил 9820 грн, что почти в 2,1 раза выше уровня минимальной

заработной платы.

В марте 2020 содержался высокий уровень дифференциации размера заработной платы по видам экономической деятельности.

Самой высокооплачиваемой остается труд в следующих видах экономической деятельности:

- нефтяники и газодобытчики 33 544 грн

- ІТ шники посучали в среднем 20 321 грн

- банкиры и страховщики 16 690 грн

- строители 16 601 грн

- государственное управление и оборона 15321 грн.

В то же время, наименьший размер заработной платы наблюдался в следующих видах экономической деятельности:

- гостинницы и общепит 5345 грн

- предоставление других видов услуг 7 063 грн

- оптовая и розничная торговля 7 184 грн.