Главная Новости Экономика и промышленность С мая на рынках Харькова будет дежурить «Держпродспоживслужба»
30.04.2020  13:24   

С мая на рынках Харькова будет дежурить «Держпродспоживслужба»

За соблюдением санитарных требований на 40 харьковских рынках будут следить специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы области.


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Об этом рассказал начальник управления Харьковщины Андрей Барбарук.

По его словам, с нарушениями, которые будут фиксировать в Держпродспоживслужбе, следует обращаться в милицию.

С 30 апреля по постановлению главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, работа рынков разрешается при условии наличия масок у продавцов и посетителей, расстояние между продавцами должно быть не менее трех метров, на входе должны стоять антисептики и возможность бесконтактно измерять температуру. Дезинфицировать поверхности надо каждые 3 часа, а количество покупателей не должна превышать 1 человека на 10 кв. м.

Смягчение карантина и открытие малого и среднего бизнеса в Минздраве планируют с 11 мая - при условии благоприятной эпидемической обстановки в Украине и соблюдения карантинных и санитарных норм.

что известно

  • Из-за работающих рынков в Харькове полиция Харьковщины открыла уголовное производство. Почти во всех районах города 18 апреля продолжали работать продуктовые рынки.
  • На брифинге 22 апреля Министр экономики сельского хозяйства Игорь Петрашко рассказал, что рекомендаций закрыть рынки не были соблюдены в Харькове и Одессе.
  • 24 апреля несмотря на карантин у закрытых рынков в Харькове возникла стихийная торговля , а некоторые площадки продолжали работать и дальше.
Источник:   suspilne.media
 Тэги:  рынок, карантин, харьков, контроль, потребслужба, инспектор
 
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