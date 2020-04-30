30.04.2020 13:24

С мая на рынках Харькова будет дежурить «Держпродспоживслужба»

За соблюдением санитарных требований на 40 харьковских рынках будут следить специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы области.



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Об этом рассказал начальник управления Харьковщины Андрей Барбарук.

По его словам, с нарушениями, которые будут фиксировать в Держпродспоживслужбе, следует обращаться в милицию.

С 30 апреля по постановлению главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, работа рынков разрешается при условии наличия масок у продавцов и посетителей, расстояние между продавцами должно быть не менее трех метров, на входе должны стоять антисептики и возможность бесконтактно измерять температуру. Дезинфицировать поверхности надо каждые 3 часа, а количество покупателей не должна превышать 1 человека на 10 кв. м.

Смягчение карантина и открытие малого и среднего бизнеса в Минздраве планируют с 11 мая - при условии благоприятной эпидемической обстановки в Украине и соблюдения карантинных и санитарных норм.

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