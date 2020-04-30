С мая на рынках Харькова будет дежурить «Держпродспоживслужба»

За соблюдением санитарных требований на 40 харьковских рынках будут следить специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы области.
Об этом рассказал начальник управления Харьковщины Андрей Барбарук.
По его словам, с нарушениями, которые будут фиксировать в Держпродспоживслужбе, следует обращаться в милицию.
С 30 апреля по постановлению главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, работа рынков разрешается при условии наличия масок у продавцов и посетителей, расстояние между продавцами должно быть не менее трех метров, на входе должны стоять антисептики и возможность бесконтактно измерять температуру. Дезинфицировать поверхности надо каждые 3 часа, а количество покупателей не должна превышать 1 человека на 10 кв. м.
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