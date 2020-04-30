30.04.2020 12:34

Экологи оштрафовали коммунальное предприятие за слив в канализацию родниковой воды

По мнению чиновников госэкоинспекции коммунальное предприятие «Пересечанское благоустройство» Харьковской области нанесло государству ущерб более 64 тысяч гривен за самовольное пользование недрами.



://khark.dei.gov.ua/

Тот факт, что Коммунальное предприятие «Пересечанское БЛАГОУСТРОЙСТВО» пользовалось артезианской скважиной при отсутствии соответствующей разрешительной документации, Государственная экологическая инспекция в Харьковской области обнаружила во время внеплановой проверки предприятия.

Вода из подземного источника использовалась для производственных нужд, а это, согласно законодательству, требует наличия разрешения на пользование недрами (подземные воды) (статья 16, 19, 21 Кодекса Украины «О недрах»).

Учитывая объемы несанкционированно забранной воды, экологическая инспекция подсчитала: нарушением законодательства о недрах Коммунальное предприятие «Пересечанское БЛАГОУСТРОЙСТВО» нанесло государству ущерб на общую сумму 64 тыс. 122 грн.

В адрес предприятия Инспекция направила претензию с предложением возместить указанную сумму добровольно. В случае отказа предприятия, инспекцией будет заявлен иск в Хозяйственный суд Харьковской области.