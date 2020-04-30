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30.04.2020  12:34   

Экологи оштрафовали коммунальное предприятие за слив в канализацию родниковой воды

По мнению чиновников госэкоинспекции коммунальное предприятие «Пересечанское благоустройство» Харьковской области нанесло государству ущерб более 64 тысяч гривен за самовольное пользование недрами.


://khark.dei.gov.ua/

Тот факт, что Коммунальное предприятие «Пересечанское БЛАГОУСТРОЙСТВО» пользовалось артезианской скважиной при отсутствии соответствующей разрешительной документации, Государственная экологическая инспекция в Харьковской области обнаружила во время внеплановой проверки предприятия. 

Вода из подземного источника использовалась для производственных  нужд, а это, согласно законодательству, требует наличия разрешения на пользование недрами (подземные воды) (статья 16, 19, 21 Кодекса Украины «О недрах»).
Учитывая объемы несанкционированно забранной воды, экологическая инспекция подсчитала: нарушением законодательства о недрах Коммунальное предприятие «Пересечанское БЛАГОУСТРОЙСТВО» нанесло государству ущерб на общую сумму 64 тыс. 122 грн. 

В адрес предприятия Инспекция направила претензию с предложением возместить указанную сумму добровольно. В случае отказа предприятия, инспекцией будет заявлен иск в Хозяйственный суд Харьковской области.

Источник:   Госэкоинспекция по Харьковской области
 Тэги:  вода, эколог, харьков, инспекция, контроль
 
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