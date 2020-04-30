Экологи оштрафовали коммунальное предприятие за слив в канализацию родниковой воды

По мнению чиновников госэкоинспекции коммунальное предприятие «Пересечанское благоустройство» Харьковской области нанесло государству ущерб более 64 тысяч гривен за самовольное пользование недрами.
Тот факт, что Коммунальное предприятие «Пересечанское БЛАГОУСТРОЙСТВО» пользовалось артезианской скважиной при отсутствии соответствующей разрешительной документации, Государственная экологическая инспекция в Харьковской области обнаружила во время внеплановой проверки предприятия.
Вода из подземного источника использовалась для производственных нужд, а это, согласно законодательству, требует наличия разрешения на пользование недрами (подземные воды) (статья 16, 19, 21 Кодекса Украины «О недрах»).
Учитывая объемы несанкционированно забранной воды, экологическая инспекция подсчитала: нарушением законодательства о недрах Коммунальное предприятие «Пересечанское БЛАГОУСТРОЙСТВО» нанесло государству ущерб на общую сумму 64 тыс. 122 грн.
В адрес предприятия Инспекция направила претензию с предложением возместить указанную сумму добровольно. В случае отказа предприятия, инспекцией будет заявлен иск в Хозяйственный суд Харьковской области.
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