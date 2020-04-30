Доллар перед майскими ушел ниже психологической отметки

Официальный курс на четверг, 30 апреля, установлен Нацбанком на уровне 26,9714 грн/$, что на 8 копеек ниже в сравнении с предыдущим банковским днем.

Основная причина — конец месяца и предстоящие трехдневные выходные. Клиенты будут очень активно закрывать свои сделки, связанные с завершением отчетного периода. Поэтому в первой половине дня они сделают основную часть операций и особого времени торговаться по курсу ни у продавцов, ни у покупателей не будет.

После 14:00 бизнес и сами банки уже будут только «рихтовать» свои операции с валютой на отчетную дату. Банкам надо выходить на финансовый результат по торговле валютой за месяц с учетом нормативов по собственной валютной позиции и после 15 часов — их сделки с собственной валютой уже будут основными на межбанке.

Частично на поведение межбанка повлияет и продолжение периода выплат возмещений НДС экспортерам, но учитывая, что основная часть таких ресурсов приходит от Госказначейства лишь к вечеру — особо сыграть сегодняшние суммы возмещений уже не смогут, а вот вчерашние поступления гривны уже сыграют.

По расчетам «Минфина» коридор по доллару 30 апреля на межбанке будет находиться в пределах 26,90-27,20 гривен при проведении операций на сумму до $170-210 млн при совершении до 480 сделок.

Рынок останется зависимым от ситуативных задач крупных игроков перед завершением месяца, а также возможных интервенций НБУ.