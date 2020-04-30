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30.04.2020  12:12   

Доллар перед майскими ушел ниже психологической отметки

Четверг на валютном рынке пройдет достаточно активно в первой половине дня и с быстро затухающей активностью клиентов — после обеда.


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Предстоящие трехдневные выходные мотивировали участников рынка активизироваться с завершением финансовых расчетов за апрель

Официальный курс на четверг, 30 апреля, установлен Нацбанком на уровне 26,9714 грн/$, что на 8 копеек ниже в сравнении с предыдущим банковским днем.

Основная причина — конец месяца и предстоящие трехдневные выходные. Клиенты будут очень активно закрывать свои сделки, связанные с завершением отчетного периода. Поэтому в первой половине дня они сделают основную часть операций и особого времени торговаться по курсу ни у продавцов, ни у покупателей не будет.

Курс валют 30 апреля - рынок завалили долларом и откатили котировки - фото 2

После 14:00 бизнес и сами банки уже будут только «рихтовать» свои операции с валютой на отчетную дату. Банкам надо выходить на финансовый результат по торговле валютой за месяц с учетом нормативов по собственной валютной позиции и после 15 часов — их сделки с собственной валютой уже будут основными на межбанке.

Частично на поведение межбанка повлияет и продолжение периода выплат возмещений НДС экспортерам, но учитывая, что основная часть таких ресурсов приходит от Госказначейства лишь к вечеру — особо сыграть сегодняшние суммы возмещений уже не смогут, а вот вчерашние поступления гривны уже сыграют.

По расчетам «Минфина» коридор по доллару 30 апреля на межбанке будет находиться в пределах 26,90-27,20 гривен при проведении операций на сумму до $170-210 млн при совершении до 480 сделок.

Рынок останется зависимым от ситуативных задач крупных игроков перед завершением месяца, а также возможных интервенций НБУ.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:00 на наличном рынке находились на уровне 26,939/27,042 грн/$ (покупка/продажа).

Курс валют 30 апреля - рынок завалили долларом и откатили котировки - фото 4

Напомним, вчера обменные пункты не успели отреагировать на резкое снижение курса американской валюты – за день они упали буквально на копейку. В среду наличный рынок открывался котировками 27,10-27,16 грн/$, к середине дня они снизились до 27,09-27,15 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 27,102/27,147;
  • EUR 29,182/29,273;
  • RUB 0,354/0,361.

Курс валют 30 апреля - рынок завалили долларом и откатили котировки - фото 5

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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