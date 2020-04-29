29.04.2020 12:12

Доллар продолжает дешеветь: что происходит с рынком

Минфин возвращается с новыми аукционами по ОВГЗ после длительного перерыва



Фото: Александр Проценко, UBR.ua

Официальный курс на среду, 29 апреля, установлен Нацбанком на уровне 27,0485 грн/$, что на 5 копеек ниже в сравнении с предыдущим банковским днем.

По ожиданиям банкиров, в среду торги на межбанковской валютной бирже будут проходить в диапазоне 27-27,1 грн/$.

Курс на межбанке

Курс гривны сегодня по состоянию на 10:35 торгуется на уровне 26,99/27,022 грн/$ (покупка/продажа).

"Такая динамика наблюдается после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли. Он отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Принятие документа является необходимым условием для заключения новой кредитной программы с Международным валютным фондом", – сообщил UBR.ua руководитель отдела аналитики.

Кроме того во вторник Минфин привлек на аукционе почти 10 млрд грн, разместив короткие валютные и гривневые облигации.

"Однако, судя по доходности размещения, они были ниже рыночных, что наводит на предположение о размещении бумаг среди госбанков", – отметил он.

Шевчишин добавил, что позитивным для валютного рынка станет открытие продуктовых рынков в ближайшем будущем, что поможет реализовать продукцию фермерам, а не пользоваться импортом.

"Вероятно, в ближайшее время гривна останется выше психологической отметки 27 грн/$", – подчеркнул аналитик.

Напомним, во вторник торги на межбанковском рынке открывался на уровне 27,05-27,10 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали снижение до дневного минимума 27,015-27,035 грн/$, при завершении сессии уровень котировок составил 27,02-27,04.

Справочный курс по состоянию на 12:00 был на уровне 27,0531 грн/$.

Объем свободной ликвидности снизился на 3,1 млрд грн и составил 198,3 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 4,6 млрд грн – до 58,5 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 1,5 млрд грн – до 139,8 млрд грн.

Факторами влияния на курсовые тренды вторника стали окончание финансового месяца и потребности участников рынка в гривне для проведения финансовых расчетов, продолжающийся период возмещений НДС, анонс первого с марта аукциона по размещения ОВГЗ в гривне и долларах США. В результате вчерашние торги вновь прошли при перевесе предложения над спросом, которое частично нейтрализовал Нацбанк очередной покупкой "дежурных" $20 млн по курсу 27,05 грн/$

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:20 на наличном рынке находились на уровне 26,966/27,128 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, накануне наличный рынок открылся котировками 27,24-27,29 грн/$, к середине дня они снизились до 27,17-27,21 грн/$.

Курс на черном рынке

USD 27,088/27,187;

EUR 29,181/29,281;

RUB 0,354/0,361.

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