28.04.2020 13:14

Нацбанк продолжает задавать направление рынку обмена валют

Курс гривны по-прежнему не отходит от психологической отметки 27 грн/$, торгуясь, по состоянию на полдень 28 апреля, на уровне 27,035/27,055 грн/$.



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Официальный курс на сегодня установлен Нацбанком на уровне 27,1025 грн/$, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

По прогнозам банковских казначеев, торги на межбанковской валютной бирже во вторник будут проходить в диапазоне 27-27,1 грн/$.

Курс на межбанке

Курс гривны по-прежнему не отходит от психологической отметки 27 грн/$, торгуясь по состоянию на 10:49 на уровне 27,035/27,055 грн/$.

"Такая динамика наблюдается, несмотря на сообщение украинских СМИ о том, что Министерство финансов страны запретило чиновникам употреблять в публичных коммуникациях на тему о государственном долге слово "дефолт", – сообщил финансовый аналитик.

Кроме того, по его словам, Верховная Рада, вероятно, в скором времени примет поправки в законопроект, запрещающий возвращение Приватбанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Можно ожидать, что курс гривны сейчас практически полностью стабилизировался и продолжит такое же движение в ближайшее время, не уходя из коридора 27-27,2 грн/$.

Напомним, в понедельник межбанковский рынок открывался на уровне 27,15-27,17 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали снижение до дневного минимума 27,07-27,09 к завершению сессии.

Справочный курс по состоянию на 12:00 был на уровне 27,128 грн/$.

Объем свободной ликвидности снизился на 0,4 млрд грн и составил 201,5 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 22,4 млрд грн – до 63,1 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 22,8 млрд грн – до 138,3 млрд грн.

Первые торги завершающей месяц недели характеризовались низкой активностью и умеренной ревальвационной динамикой, давшей возможность Нацбанку выйти в торги и купить $20 млн по курсу 27,08 грн/$, что стало локальным курсовым дном".