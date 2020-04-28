28.04.2020 12:34

«Попахивает коррупцией»: предприниматели недовольны схемой Минздрава по открытию рынков

Ежедневный контроль рынков приведет к коррупции на местном уровне.



://facebook.com

Решение главного санврача Виктора Ляшко о том, что работу продуктовых рынков после их открытия каждый день будет контролировать Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей приведет к коррупции и сделает предпринимателей заложниками воли и прихоти конкретного чиновника.

Об этом заявил председатель ВОО "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич на своей странице в Facebook.

"Почему вновь создаются неравные конкурентные условия для работы рынков и торговых сетей? Почему создают отдельный протокол? Почему ежедневные разрешения не выдаются на каждый отдельный магазин, где часто нарушены санитарные нормы? Почему забирают полномочия для решения этого вопроса у органов местного самоуправления (коллегиальный орган), а отдают все полномочия отдельному чиновнику, что может привести к коррупции? Кто возместит убытки фермеру или предпринимателю, когда решением одного человека рынок смогут закрыть в любой момент?", - вопрошает Доротич.

Также он отмечает, что администрация рынка не сможет побороть нелегальную торговлю.

"Разве это не обязанность правоохранителей? Какая-то бабушка с пучком зелени под забором рынка ставит под угрозу работу сотен легальных предприниматель на этом же рынке. Вообще, стихийная торговля - это административное правонарушение согласно ст. 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях (торговля с рук в неустановленных местах) и ст. 164 Куоап (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности). Пресекать нелегальную торговлю должна Национальная полиция, потому что это правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность согласно статье 160 Кодекса Украины Об административных правонарушениях. В соответствии со ст. 255 КУоАП, право применять меры к нарушителям предоставлено должностным лицам органов Министерства внутренних дел", - отмечает глава союза.

По его словам, такое решение "попахивает коррупцией" и делает предпринимателей этого рынка заложниками воли и прихоти конкретного чиновника.