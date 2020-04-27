27.04.2020 12:18

Новая интрига на рынке: чего ждать по курсу доллара

Рынок работает в условиях ограниченного валютного предложения и повышенного спроса



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Последняя неделя апреля пройдет достаточно напряженно и интересно на валютном рынке.И понедельник не будет исключением. Вот основные факторы, которые будут влиять на поведение рынка и курс:1) Наступление периода выплат основных сумм возмещений НДС. Экспортеры очень сильно привязаны к этим выплатам и от скорости и объемов этих зачислений от государства — будет полностью зависеть их тактика на межбанке. Пока они вынуждены не придерживать на счетах свои валютные поступления и сразу их продавать для финансирования текущих гривневых затрат. Как только они получат эти средства от Госказначейства — ситуация изменится и предложение валюты на торгах сократится;

2) Приближение конца месяца и трехдневных майских выходных (пятница- воскресенье). Это влияет на рынок даже в период карантина. Все клиенты будут спешить закрыть свои сделки до завершения отчетного периода, что отразится на статистике торгов. Мы ожидаем сегодня объем операций на межбанке в пределах $280-360 млн при совершении до 550-680 сделок.

3) Предстоящий завтра потенциальный аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. На момент написания статьи чиновники планируют завтра продавать гривневые облигации на срок 98 и 210 дней, и долларовые на 169 и 252 дня.

Интриг несколько:

а) будет ли сам аукцион (прошлые неоднократно отменяли);

б) какую доходность по бумагам будут готовы платить минфиновцы;

в) какие объемы продадут и главное — кому.

г) если это будут иностранцы, то частично под эти сделки зайдет валюта или они оплатят той гривной, что у них уже есть. Если местные покупатели — то это будет перевложение старых погашений госбанками, или все же новые «живые» деньги в бюджет.

Спекулянты продолжат сегодня работу в формате «в две стороны», будут играть на разницах наличного и безналичного курсов, а также при благоприятном для них развитии событий — постараются покачать курс. НБУ появится на торгах только в случае избытка предложения доллара и своими интервенциями (при таком раскладе спроса и предложения на торгах) — поддержит его курс. Если избытка не будет — регулятор постарается не вмешиваться в происходящее на рынке.

Курс на межбанке

Курс гривны держится вблизи отметки 27 грн/$, торгуясь по состоянию на 10:36 на уровне 27,125/27,16 грн/$ (покупка/продажа).

"Такая динамика наблюдается в ожидании голосования в Верховной Раде по "антиколомойскому" закону и получения Украиной финансовой помощи от Международного валютного фонда. Кроме того, рынок присматривается к кадровым перестановкам в Кабмине", – сообщил финансовый аналитик Минфина.

Он добавил, что рынок также переваривает снижение учетной ставки НБУ до 8%.

"Смягчение кредитно-денежной политики будет давить на гривну в перспективе, по мере проникновения ликвидности в реальный сектор. По-прежнему сохраняется перспектива финансирования бюджета через ограниченную эмиссию гривны, что также, в случае попадания ликвидности на валютный рынок, приведет к росту курса", – отметил эксперт.

По его словам, вероятно, в ближайшее время гривна продолжит движение в диапазоне 27-27,2 грн/$.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:18 на наличном рынке находились на уровне 27,092/27,228 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, в обменных пунктах в пятницу обошлось без резких курсовых колебаний. Наличный рынок 24 апреля открывался котировками 27,27-27,35 грн/$, а к середине дня диапазон сузился до 27,28-27,33 грн/$.

Курс на черном рынке