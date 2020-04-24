24.04.2020 12:50

Тестирование рынком психологического барьера 27 грн/$ остановил регулятор

Официальный курс на пятницу, 24 апреля, установлен Нацбанком на уровне 27,01 грн/$, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.



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По прогнозам банкиров, в пятницу торги на межбанковской валютной бирже будут проходить в диапазоне 27,00-27,15 грн/$.

Курс на межбанке

Курс гривны в пятницу, 24 апреля, по состоянию на 10:11 торговался на уровне 27,04/27,095 грн/$ (покупка/продажа).

Такая динамика наблюдается после того, как Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 10% до 8% годовых. Регулятор также сообщил, что ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда в размере около $2 млрд уже в текущем квартале.

Вместе с тем Нацбанк прогнозирует падение экономики страны на 5% в 2020 году из-за коронавируса вместо ожидавшегося ранее роста на 3,7%. Он также намерен к концу третьего квартала текущего года покупать на валютном рынке ежедневно по $20 млн вместо планируемых ранее $50 млн для пополнения международных резервов.

"Вероятно, в ближайшее время курс гривны сохранятся вблизи отметки 27 грн/$ и не уйдет далеко от этого уровня", – мнение аналитиков рынка.

Напомним, в четверг, 23 апреля, межбанковский рынок открывался на уровне 26,99-27,02 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали разнонарпавленное движение.

Утреннее снижение до дневного минимума 26,96-26,99 сменилось ростом до уровня 27,07-27,12 грн/$ к завершению сессии.

Справочный курс по состоянию на 12:00 находился на отметке 26,9927 грн грн/$.

Остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 6,2 млрд грн и составили 54,9 млрд грн.

Вчерашнее утреннее тестирование рынком психологического барьера 27 грн/$ в сторону укрепления гривны остановил регулятор, выйдя с покупкой доллара по 26,98 грн/$. Это обозначило локальный минимум, оживило спрос и задало растущий тренд котировок, усиленный информацией о снижении НБУ учетной ставки сразу на 2 п. п. до 8% годовых, воспринятое участниками рынка как фактор возможного усиления девальвационных рисков.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:49 на наличном рынке находились на уровне 26,994/27,134 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, вчера курс доллара вел себя относительно спокойно в обменных пунктах. Наличный рынок 23 апреля открывался котировками 27,25-27,32 грн/$, а к середине дня диапазон сузился до 27,27-27,30 грн/$.

Курс на черном рынке