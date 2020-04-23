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23.04.2020  13:27   

Курс гривны подошел к психологической отметке 27 грн/$

В банках доллар в покупке и в продаже подешевел на 10 копеек. Евро в покупке снизился на 10 копеек, а в продаже на 15 копеек.


Курс гривны подошел к психологической отметке 27 грн/$

Официальный курс на четверг, 23 апреля, установлен Нацбанком на уровне 27,0536 грн/$, что на 3 копейки ниже курса в среду.

По прогнозам банковских казначеев, торги на межбанковской валютной бирже в четверг будут проходить в диапазоне 26,95-27,05 грн/$.

Курс на межбанке

Курс гривны подошел к психологической отметке 27 грн/$, торгуясь по состоянию 10:18 на на уровне 26,975/27,01 (покупка/продажа).

"Такая динамика наблюдается, несмотря на то, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах до "B" со стабильным прогнозом. Агентство отметило, что пересмотр прогноза по Украине отражает сильное влияние пандемии коронавируса на развитие страны и ее финансовые счета", – отметил финансовый аналитик.

По его словам, вероятно, в ближайшее время гривна продолжит игнорировать это известие и вскоре может преодолеть отметку в 27 грн/$.

Курс валют 23 апреля - НБУ не дал доллару упасть ниже 27 грн - фото 2

Напомним, в среду межбанковский рынок открывался на уровне 27,07-27,10 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали разнонаправленное движение в узком диапазоне с общей тенденцией к снижению.

Справочный курс по состоянию на 12:00 был на уровне 27,0841 грн/$.

Объем свободной ликвидности снизился на 0,3 млрд грн и составил 195,8 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 1,2 млрд грн – до 61,1 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 1,5 млрд грн – до 134,8 млрд грн.

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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