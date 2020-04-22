22.04.2020 12:34

Кабмин, карантин, курс: что будет сегодня с долларом

В среду на валютном рынке к обычным для этого периода экономическим факторам, влияющим на поведение участников торгов, добавится и достаточно специфический — заседание Кабмина по продлению карантина.



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Оно начнется ближе к обеду и его решения еще успеют отразиться на межбанке после 14 часов. По нашему прогнозу его все же продлят до 12-15 мая с небольшим ослаблением требований. Например, по возможности гулять в одиночестве в парках и скверах. Но до окончательного выхода из карантина еще очень далеко — количество больных пока растет и говорить о существенном спаде распостранения коронавируса категорически нельзя. А это отражается на настроениях и бизнеса, и граждан.

Из сугубо экономических факторов на тренд по курсу продолжают влиять:

1) Запоздавшие расчеты с бюджетом по налогам. По нашим данным не все клиенты и даже крупные госкомпании уже успели полностью рассчитаться с государством и сегодня продолжат продавать валюту под эти операции;

2) Замедление экономической жизни в стране, что отражается на объемах валютного рынка и приводит к его полной зависимости от выхода на торги крупных игроков.

3) Поведение НБУ. Тактика регулятора особо не изменилась — стратегически он настроен на выкуп возможного излишка доллара в резервы. Но для участников торгов осталось загадкой — почему вчера, когда в некоторые моменты на межбанке было превышение предложения доллара, Нацбанк все же не выкупил эти $5-20 млн. А ведь мог, но сознательно не захотел или банально не успел. Поэтому его сегодняшнее поведение на торгах будет достаточно интересным для всех игроков межбанка.

По расчетам «Минфина» объемы операций на торгах сегодня составят до $270 млн при совершении до 510 сделок с коридором по доллару в пределах 27,00-27,25 гривен.

Наличный рынок по прежнему продолжит часто менять свои ценники в зависимости от происходящего на межбанке.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:04 на наличном рынке находились на уровне 27,037/27,216 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне наличный рынок после длинных выходных открывался котировками 27,25-27,37 грн/$, а к середине дня диапазон сузился до 27,31-27,36 грн/$.

Черный рынок