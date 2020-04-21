Злоумышленники завладели барсеткой запоздалого прохожего с 40 000 грн. и кредитными карточками

21.04.2020 11:48

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Полицейские Харькова устанавливают личности неизвестных, совершивших нападение на мужчину в Шевченковском районе города



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20 апреля в 22:40 в Шевченковский отдела полиции из службы «102» поступило сообщение о том, что по улице Шатиловской на 35-летнего мужчину возле дома проживания напали двое неизвестных.

По адресу выезжали руководство, следственно-оперативная группа отдела полиции и патрульные полицейские. Правоохранители обследовали прилегающую территорию и изъяли записи с камер видеонаблюдений.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства и мотивы правонарушения.