17.04.2020 14:04

У государства окончательно «отжали» фиксированную наценку на сигареты

В Украине с субботы, 18 апреля, вступает в силу закон о едином счете для уплаты налогов и сборов.



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Закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (рег. №1049), который был принят ВР с предложениями Президента Украины, сегодня опубликован в официальной газете ВР "Голос Украины". Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 18 апреля, впрочем, не все его пункты.

"Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме пункта 1 (в части наложения ареста на денежные средства на едином счете, открытом в порядке, определенном статьей 35-1 Налогового кодекса Украины), пункта 2, пункта 3 (в части средств на едином счете, открытом в порядке, определенном статьей 35-1 Налогового кодекса Украины) раздела I этого закона, которые вступают в силу с 1 января 2021 года", - говорится в тексте закона.

Так, принятые изменения обеспечивают создание единого счета для уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины (кроме НДС и акцизного налога с реализации горючего и спирта этилового, а также таможенных платежей), единого социального взноса через Электронный кабинет налогоплательщика.

Согласно подписанному закону, такой счет будет открыт для плательщика с его согласия (по его желанию) на центральном уровне Государственной казначейской службы.

Таким образом, закон поможет упростить уплату налоговых платежей и способствовать уменьшению количества ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств. Кроме того, принятые изменения будут способствовать повышению уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам.

Закон был поддержан парламентом с учетом предложений Президента Украины. В частности, была отменена норма об установлении фиксированной торговой наценки на табачные изделия, чем ограничивались права субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, импорт и оптовую торговлю табачными изделиями.

Напомним, 4 октября законодатели приняли в целом законопроекты №№ 1049 и 1051 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Затем Президент Владимир Зеленский ветировал принятый законопроект о введении единого счета №1049.

Позже Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в целом законопроект №1049 с предложениями Президента Украины.