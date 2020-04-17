17.04.2020 12:34

Пятница: почему у гривны есть шанс укрепиться ниже пробитого на днях уровня

Ожидается, что в ближайшее время гривна будет колебаться в диапазоне 27-27,5 грн/$



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Сессия пятницы на валютном рынке пройдет в двух форматах.

Первая половина дня — пройдет очень активно, так как все импортеры будут спешить завершить свои внешнеэкономические проплаты перед пасхальными выходными и скупать необходимый для этого объем валюты, а экспортерам нужна гривна для финансирования своих бюджетных платежей и проведения хозяйственных текущих операций. Это активизирует весь рынок до обеда и окажет поддержку гривне, у которой будет шанс потеснить доллар к рубежам около 27 гривен.

После обеда — основная часть валютных операций уже будет закрыта и перед тремя выходными бизнес уже будет малоактивен по внешним проплатам. Будут проходить единичные сделки запоздавших участников рынка с участием спекулянтов, а также — некоторые компании станут подкупать валюту «наперед», если курс существенно просядет.

Вообще — на поведение сегодняшнего рынка повлияют три фактора: пик бюджетных платежей у клиентов, предстоящие три выходных из-за Пасхи и выход/невыход на рынок Нацбанка с интервенциями.

Наличный рынок продолжит постоянно корректировать свои ценники в зависимости от происходящего на торгах, а спекулянты будут работать на межбанке «в две стороны» и зарабатывать на разницах наличного и безналичного курса. Тем более, что перед пасхальными праздниками население традиционно сдает больше валюты для своих текущих потребностей в покупках подарков во время Пасхи — и это позволяет владельцам обменок занижать курс приема наличной валюты у граждан.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:58 на наличном рынке находились на уровне 27,143/27,291 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, доллар сдал позиции и в банковских кассах. В четверг наличный рынок открывался котировками 27,35-27,45 грн/$, к середине дня они снизились до 27,26-27,33 грн/$.

Курс на черном рынке