Госбанк, в момент сворачивания рынка, избавился от нефтебазы на Харьковщине

«С молотка» ушла нефтебаза в Змиеве, ранее принадлежавшая государственному Приватбанку.
Государственный Приватбанк продал через электронный аукцион OpenMarket госпредприятия «СЕТАМ» 25 нефтебаз на общую сумму 93,39 млн грн. Об этом говорится в сообщении СЕТАМт в фейсбуке.
«Вчера в очередной раз успешно реализовали три лота с нефтебазами от Приватбанка, которые находятся в Харьковской, Хмельницкий и Запорожской областях. Общая сумма реализованного имущества Приватбанка через площадку OpenMarket, в рамках добровольной продажи, составляет 332 млн грн», - прокомментировал и.о. гендиректора СЕТАМ Александр Мамро.
Недавно государственный Приватбанк выставил на электронный аукцион 10 нефтебаз с существенным снижением цены от 1% до 87%.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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