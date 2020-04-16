Госбанк, в момент сворачивания рынка, избавился от нефтебазы на Харьковщине

16.04.2020 15:41

«С молотка» ушла нефтебаза в Змиеве, ранее принадлежавшая государственному Приватбанку.

Государственный Приватбанк продал через электронный аукцион OpenMarket госпредприятия «СЕТАМ» 25 нефтебаз на общую сумму 93,39 млн грн. Об этом говорится в сообщении СЕТАМт в фейсбуке.

«Вчера в очередной раз успешно реализовали три лота с нефтебазами от Приватбанка, которые находятся в Харьковской, Хмельницкий и Запорожской областях. Общая сумма реализованного имущества Приватбанка через площадку OpenMarket, в рамках добровольной продажи, составляет 332 млн грн», - прокомментировал и.о. гендиректора СЕТАМ Александр Мамро.

Предыстория

Недавно государственный Приватбанк выставил на электронный аукцион 10 нефтебаз с существенным снижением цены от 1% до 87%.