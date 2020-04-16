16.04.2020 12:05

Рост или все же падение: что сегодня будет происходить с долларом

Начиная с четверга ситуация на валютном рынке начнет в очередной раз меняться.



://facebook.com

Основными участниками межбанка останутся все те же: крупные местные компании, нерезиденты и НБУ, но мотивация у них при совершении сделок на торгах изменится.

На первое место выходит фактор расчетов бизнеса с бюджетом. Из-за трехдневных выходных ( включая понедельник 20 апреля из-за празднования Пасхи) — у клиентов остается очень мало времени для расчетов с государством. По факту — сегодня и завтра. Всем нужна гривна и многие компании будут активно продавать валюту для обеспечения своих расчетов с бюджетом. Это увеличит статистику торгов и сработает в пользу нацвалюты. Экспортеры активизируют свои продажи валюты. По нашим расчетам объемы операций на межбанке составят до $240-340 млн при совершении до 700 сделок.

Кроме этого, совсем притихнут с покупками импортеры. Из-за сокращения выручки от реализации — они достаточно сильно итак сократили свои покупки валюты на межбанке, а сейчас еще и должны обеспечить проплаты бюджету. Поэтому им не до активных оплат внешних контрактов, что сократит спрос на валюту с их стороны.

Основными «возмутителями спокойствия» на валютном рынке останутся нерезиденты и от их поведения как раз и будет зависеть реальное давление на гривну. Именно покупки банков с иностранными корнями (СИТИ банк и ING банк) в последнее время и были причинами роста курса, после укрепления гривны до уровня 27 гривен за доллар еще в начале этой недели.

НБУ не будет вмешиваться в случае, если иностранцы решат продолжить скупку доллара на межбанке, но с удовольствием выйдет на рынок с его выкупом в резервы, если такая возможность сегодня представится.

Наличный рынок будет внимательно следить за поведением межбанка и корректировать свои ценники в зависимости от происходящего на торгах.

Тактика спекулянтов не изменится — они продолжат работать на межбанке «в две стороны», но и будут активно пытаться раскачивать курс в течение дня при малейшей возможности.

По прогнозу «Минфина» коридор по безналичному доллару будет сегодня в пределах 27,15-27,45 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 27,00-27,33 и продажа 27,40-27,60 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,20-27,35 гривен и продажа 27,40-27,50.