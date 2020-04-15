15.04.2020 12:21

Доллар резко подорожал. Банкиры подозревают сговор между НБУ и иностранцами

Среда во многом повторит сценарий предыдущего дня, но с некоторыми своими нюансами - банкиры уже вголос говорят о курсовом сговоре



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14 апреля курс гривны активно раскачивали в разные стороны, но закончился день не в ее пользу.

«Сговор Нацбанка с Ситибанком не просто очевиден - это открытая информация с торгов. Никто давно не прячется. Межбанк похож город стратегического значения, который по очереди занимает то одна, то другая армия. Причем, армии договорили и не конфликтуют. Один день доллар выходит скупать Национальный банк, другой - Ситибанк. Они не конкурируют, то есть нет никаких рыночных взаимоотношений. Есть сговор, и все шито белыми нитками. Как было в 2012 году с libor в Европе. Только тогда в ситуацию вмешались правоохранительные органы, провели обыски, записали устные переговоры, подняли всю переписку, и остановили этот беспредел. Был один уголовный приговор. А у нас продолжается открытый договорняк. Есть слух о том, что из Нацбанка даже лучшие курсы подсказывают, когда нужно", - рассказал СМИ первый заместитель председателя одного из банков.

Официальный курс на среду, 15 апреля, установлен Нацбанком на уровне 27,0899 грн/$, что на 5 копеек выше курса во вторник. Главными игроками на торгах останутся все те же местные крупные компании, нерезиденты и НБУ. Но дополнительно к обычному раскладу на рынке, когда он зависит от ситуативных задач крупных участников торгов — сегодня политический фактор сыграет свою роль в формировании тренда и вообще очень сильно будет влиять на рынок.

Дело в том, что после принятия бюджета с дефицитом в 298 млрд гривен и заложенным в него финансированием от МВФ — очень неплохо было бы понимать, когда и в каких объемах оно будет.

Валютный рынок тоже не понимает как все пойдет дальше и снова начал нервничать. Если добавить к этому периодические скупки валюты все тем же банком с английскими корнями и спекулятивные раскачки межбанка в этот момент — вот мы и получаем сейчас ту картину, которую опять нельзя назвать стабильностью.

Сегодня спекулянты продолжат работать на межбанке как «в две стороны», так и пытаться раскачать рынок, пользуясь ситуацией. Причем как в сторону повышения, так и понижения котировок в течение дня.

Курс на межбанке

Курс гривны сегодня снизился до 27,24/27,29 грн/$ (покупка/продажа) на фоне возросшего спроса на иностранную валюту со стороны населения, импортеров и нерезидентов.

"Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что стране удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, карантинные мероприятия продолжают угнетать деловую активность и бюджетные поступления", – рассказал UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Вместе с тем, Международный валютный фонд значительно ухудшил прогноз по экономике Украины на 2020 год. По мнению экспертов фонда, ВВП страны снизится на 7,7%, и Украина войдет в 15 стран с самым глубоким падением экономики из-за коронавируса. Но уже в 2021 году МВФ прогнозирует рост экономики Украины на уровне 3,6%, что на 0,2 процентного пункта больше, чем он ожидал в октябре.

Во вторник сценарий торгов стал зеркальным по отношению к понедельнику: старт с гэпом вниз и утреннее спокойствие было нарушено выходом крупного покупателя сравнительно дешевой валюты, что подстегнуло спрос. В ответ предложение ожидаемо просело, и тренд в очередной раз развернулся в сторону роста котировок доллара, в результате гривна завершила день на пятничном индикаторе 27,2 грн/$.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:10 на наличном рынке находились на уровне 27,084/27,251 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, накануне курс подрос и в пунктах обмена валют. Во вторник наличный рынок открывался котировками 27,10-27,17 грн/$, а к середине дня они выросли до 27,30-27,36 грн/$.

Черный рынок