С сегодняшнего дня работа продуктовых рынков под запретом - Ляшко

Постановление, которое позволяло работу рынков во время карантина, при определенных условиях, с сегодняшнего дня отменено.
Об этом заявил Виктор Ляшко, главный государственный санитарный врач, в эфире канала ICTV.
Из-за несоблюдения условий карантина работу продовольственных рынков в Украине снова запретили.
«Мое постановление, прописывающее условия работы рынков, будет признано утратившим силу», - сообщил Ляшко.
Главный санврач отмечает, что ранее рынкам позволили возобновить свою работу для того, чтобы потребители имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах.
Однако был выявлен ряд нарушений и злоупотреблений, которые привели к решению отменить действие документа.
«Было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить как и посетителей, так и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы зафиксировали бешеные нарушения», - подчеркнул санитарный врач.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины 30 марта разрешил торговлю на рынках во время карантина с учетом дополнительных правил.
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