14.04.2020 15:55

С сегодняшнего дня работа продуктовых рынков под запретом - Ляшко

Постановление, которое позволяло работу рынков во время карантина, при определенных условиях, с сегодняшнего дня отменено.



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Об этом заявил Виктор Ляшко, главный государственный санитарный врач, в эфире канала ICTV.

Из-за несоблюдения условий карантина работу продовольственных рынков в Украине снова запретили.

«Мое постановление, прописывающее условия работы рынков, будет признано утратившим силу», - сообщил Ляшко.

Главный санврач отмечает, что ранее рынкам позволили возобновить свою работу для того, чтобы потребители имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах.

Однако был выявлен ряд нарушений и злоупотреблений, которые привели к решению отменить действие документа.

«Было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить как и посетителей, так и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы зафиксировали бешеные нарушения», - подчеркнул санитарный врач.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины 30 марта разрешил торговлю на рынках во время карантина с учетом дополнительных правил.