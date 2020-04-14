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14.04.2020  15:45   

В водоемы Киевщины и Харьковщины выпустили более 5 тонн стерляди, карпа и растительноядных видов рыб

Во второй декаде апреля состоялся очередной этап зарыбления водоемов


://darg.gov.ua

Произошло зарыбление двух прудов вблизи с. Шийковка Боровского района Харьковской области. В водоемы выпустили 11 750 экз. (1350 кг) двухлеток водных биоресурсов: толстолобик - 8000 экз. (780 кг), карп - 6000 экз. (495 кг) и белый амур - 1000 экз. (75 кг). Вес одного экземпляра малька составляла от 100 до 120 граммов.

Зарыбление осуществлялись за счет средств субъектов хозяйствования в соответствии с "Режимом рыбохозяйственной эксплуатации водоемов". Контроль за проведением работ по вселение водных биоресурсов осуществляли работники Харьковского рыбоохранного патруля, Государственной экологической инспекции в Харьковской области, органов местного самоуправления и общественность.

«Спасибо пользователям за неравнодушие к рыбной отрасли и помощь в сохранении водных биоресурсов. Эти меры способствуют восстановлению рыбохозяйственного потенциала и увеличению популяций аборигенных и растительноядных видов рыб в водоемах », - отметил и.о. Председателя Госрыбагентства Олег Баздуганов.

Источник:   Рыбоохранный патруль
 Тэги:  зарыбление, водоемы, харьков, патруль, мальки
 
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