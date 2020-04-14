НБУ насобирал с граждан мелочи на десяток миллионов

С 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года из наличного оборота изъяли 62,9 млн штук монет номиналом 1, 2, 5 грн и 25 копеек.
Общая номинальная стоимость изъятых монет — 10,4 млн грн. Об этом сообщил НБУ в ответ на запрос hromadske.
При этом, 25 копеечные монеты считаются платежными средствами, рассчитываться в магазине ими все еще можно, но НБУ постепенно изымает их из обращения.
Предыстория
За 4 месяца после прекращения обращения монет мелких номиналов (номиналом 1,2 и 5 копеек) НБУ изъял около 23,2 млн таких монет.
1 октября 2019 года в Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством. Их постепенно будут изымать из оборота. Решение о выводе из обращения монет номиналом 1, 2 и 5 копеек приняли 25 июня.
Монета 25 копеек будет выводиться из обращения постепенно и пока останется платежным средством.
Смотрите на привычные вещи под новым углом, это позволит придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.
Облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром сменится мокрым снегом. К обеду осадки прекратятся.
14 апреля 1990 года образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».
влажность:
давление:
ветер: