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14.04.2020  15:33   

НБУ насобирал с граждан мелочи на десяток миллионов

С 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года из наличного оборота изъяли 62,9 млн штук монет номиналом 1, 2, 5 грн и 25 копеек.


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Общая номинальная стоимость изъятых монет — 10,4 млн грн. Об этом сообщил НБУ в ответ на запрос hromadske.

Какие монеты изъяли

  • Регулятор изъял 3,1 млн штук монет номиналом 1 копейка (31 тысяча гривен)
  • 1,8 млн монет номиналом 2 копейки (36 тысяч гривен).
  • 20,9 млн монет номиналом 5 копеек (1,045 млн гривен)
  • 37,1 млн монет номиналом 25 копеек (9,275 млн гривен).

При этом, 25 копеечные монеты считаются платежными средствами, рассчитываться в магазине ими все еще можно, но НБУ постепенно изымает их из обращения.

Предыстория

  • За 4 месяца после прекращения обращения монет мелких номиналов (номиналом 1,2 и 5 копеек) НБУ изъял около 23,2 млн таких монет.

  • 1 октября 2019 года в Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством. Их постепенно будут изымать из оборота. Решение о выводе из обращения монет номиналом 1, 2 и 5 копеек приняли 25 июня.

  • Монета 25 копеек будет выводиться из обращения постепенно и пока останется платежным средством.

 

Источник:   Минфин
 Тэги:  монеты, нбу, копейки, размен, изъятие
 
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