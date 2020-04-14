14.04.2020 12:02

Доллар во вторник: что может опять развернуть курс

Во вторник главными игроками на торгах останутся: местные крупные компании, нерезиденты и НБУ.



://facebook.com

Учитывая снижение котировок в последние несколько дней — особо активной скупки валюты со стороны реального сектора не наблюдается. Импортеры надеются на дальнейшее падение курса и не спешат заключать сделки, а вот продавцов время подпирает. У аграриев — вовсю посевная, у металлургов — хроническая нехватка оборотных средств в гривне и у всех без исключения — скоро период бюджетных платежей. Поэтому предложение валюты на межбанке есть и при низком спросе — все это играет в пользу гривны.

Гривна на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:23 торговалась на уровне 26,99-27,05 грн/$.

Напомним, накануне межбанковский рынок открывался на уровне 27,06-27,09 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали снижение до дневного минимума 26,99-27,01 грн/$ при завершении сессии.

Справочный курс по состоянию на 12:00 составил 27,0596 грн/$.

Что может разрушить этот благоприятный момент для нацвалюты — перегибы с интервенциями у НБУ (перевыкупит доллар на межбанке и создаст его искусственный дефицит) и возможные действия нерезидентов, которые постепенно продолжают выходить из украинских ОВГЗ. Правда — в последнее время делают это очень аккуратно и небольшими порциями, чтобы не взорвать ситуативно котировки и не покупаться на пике курса.

Фактор первичного рынка ОВГЗ не сработает — Минфин (как мы и прогнозировали) отменил сегодняшнее размещение облигаций.

На наличном рынке — тоже нет суеты и роста спроса, а ликвидность банковского сектора сейчас перестала напрямую влиять на курс — слишком уж она сейчас сконцентрирована на небольшом числе финучреждений, что не дает гривневому навесу сильно давить на котировки.

Спекулянты продолжат работать на межбанке «в две стороны», а Нацбанк при превышении предложения над спросом — снова выкупит доллар через интервенции.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:54 на наличном рынке находились на уровне 26,960/27,162 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне курс американской валюты просел в пунктах обмена валют. В понедельник наличный рынок открывался котировками 27,27-27,35 грн/$, а к середине они снизились до 27,12-27,17 грн/$.

Курс на черном рынке