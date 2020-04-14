Доллар во вторник: что может опять развернуть курс

Во вторник главными игроками на торгах останутся: местные крупные компании, нерезиденты и НБУ.
Учитывая снижение котировок в последние несколько дней — особо активной скупки валюты со стороны реального сектора не наблюдается. Импортеры надеются на дальнейшее падение курса и не спешат заключать сделки, а вот продавцов время подпирает. У аграриев — вовсю посевная, у металлургов — хроническая нехватка оборотных средств в гривне и у всех без исключения — скоро период бюджетных платежей. Поэтому предложение валюты на межбанке есть и при низком спросе — все это играет в пользу гривны.
Гривна на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:23 торговалась на уровне 26,99-27,05 грн/$.
Напомним, накануне межбанковский рынок открывался на уровне 27,06-27,09 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали снижение до дневного минимума 26,99-27,01 грн/$ при завершении сессии.
Справочный курс по состоянию на 12:00 составил 27,0596 грн/$.
Что может разрушить этот благоприятный момент для нацвалюты — перегибы с интервенциями у НБУ (перевыкупит доллар на межбанке и создаст его искусственный дефицит) и возможные действия нерезидентов, которые постепенно продолжают выходить из украинских ОВГЗ. Правда — в последнее время делают это очень аккуратно и небольшими порциями, чтобы не взорвать ситуативно котировки и не покупаться на пике курса.
Фактор первичного рынка ОВГЗ не сработает — Минфин (как мы и прогнозировали) отменил сегодняшнее размещение облигаций.
На наличном рынке — тоже нет суеты и роста спроса, а ликвидность банковского сектора сейчас перестала напрямую влиять на курс — слишком уж она сейчас сконцентрирована на небольшом числе финучреждений, что не дает гривневому навесу сильно давить на котировки.
Спекулянты продолжат работать на межбанке «в две стороны», а Нацбанк при превышении предложения над спросом — снова выкупит доллар через интервенции.
Сегодня котировки по состоянию на 10:54 на наличном рынке находились на уровне 26,960/27,162 грн/$ (покупка/продажа).
Накануне курс американской валюты просел в пунктах обмена валют. В понедельник наличный рынок открывался котировками 27,27-27,35 грн/$, а к середине они снизились до 27,12-27,17 грн/$.
Смотрите на привычные вещи под новым углом, это позволит придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.
Облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром сменится мокрым снегом. К обеду осадки прекратятся.
14 апреля 1990 года образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».
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