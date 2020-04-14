Завод имени Малышева вдвое увеличил объемы производства

14.04.2020 09:20

В первом квартале 2020 года на заводе изготовили 26 танковых двигателей.

«Анализ работы предприятия в первом квартале 2020 года в сравнении с показателями аналогичного периода 2019 года продемонстрировал, что за первые три месяца нам удалось обеспечить рост объема товарной продукции в размере 211%. Если в январе-марте прошлого года объем товарного выпуска продукции на заводе Малышева составлял около 142 млн грн, сейчас показатели равны 301 млн грн», – сообщил директор ГП «Завод им. В.А. Малышева» Василий Крылас.

В частности, в этом году на заводе Малышева изготовлено 26 танковых двигателей. В январе – 6, в феврале и марте предприятие выпускало по 10 двигателей ежемесячно.

Всего в первом квартале текущего года реализовано продукции на 326 млн грн, что на 68% больше, чем за аналогичный квартал прошлого года (193 млн грн - в 2019-м).

Как отметил Василий Крылас, несмотря на введенный в государстве карантин, завод Малышева полностью выполнил запланированный объем работ и продукции в рамках контрактных обязательств.

По словам директора по производству ГП "Завод имени В. А. Малышева" Германа Сметанина, сейчас завод постепенно загружает производственные мощности, в первую очередь - агрегатного производства. После подписания новых контрактов в рамках государственного оборонного заказа на последующие годы завод Малышева будет способен не только удержать показатели товарного выпуска военной продукции, но и увеличить их.

«В ближайшее время мы планируем отгрузить очередную партию техники для Министерства обороны Украины. Речь идет о партии модернизированных БМ «Булат». Кроме того, завод завершит производство корпусов БТР-4 для ХКБМ. Филиал по выпуску двигателей также будет производить ежемесячно 10 двигателей согласно утвержденному графику», – сообщил директор по производству.

Выйти на такие показатели удалось благодаря правильным управленческим решениям, считает генеральный директор концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус.

«В конце прошлого года по результатам открытого конкурса мы сменили руководство завода. В четкой координации с Укроборонпромом новая команда внедрила рыночные подходы к организации производственных процессов, контроль за количеством и качеством продукции», - отметил Айварас Абромавичус.

Справка. БТР-4 – мощная боевая колесная машина, которая с первых дней войны на востоке страны успешно используется украинским войском и неоднократно доказывала свою высокую эффективность на поле боя. Изготовление корпусов легкобронированной техники на «ЗИМ» – относительно новое производственное направление, который предприятию удалось успешно освоить. Завод сохранил кадровый потенциал, поэтому на сегодня в специализированных цехах предприятия работают бригады с большим опытом сварки брони.

БМ «Булат» - основной танк, используемый в танковых войсках страны. Эта боевая машина – глубокая модернизация Т-64Б. В течение последних 3 лет на ГП «Завод имени В.А. Малышева» отремонтировали и передали украинской армии более полусотни БМ «Булат». Машины восстановлены после повреждений в зоне ведения боевых действий на востоке государства. Специалисты «ЗИМ» не только отремонтировали военную технику, но и осуществили серьезную модернизацию для добавления боевым машинам новых, более совершенных тактико-технических характеристик.