Автогаз в рознице продолжает дешеветь

Объем розничной реализации сжиженного газа из-за карантинных мероприятий снизился в среднем на 20%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
За выходные (11–13 апреля) розничные сети снизили цену сжиженного газа в пределах 10–50 коп./л.
Как сообщал enkorr, стоимость газа в Харькове, как на восточной границе Украины вцелом, уменьшилась в начале апреля до $115/т, а стоимость оптовых партий продукта в начале апреля достигла 9 500 грн/т.
На прошлой неделе оптовые цены продемонстрировали несущественный рост.
По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8–9,5 грн/л в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешает наличие переходящих с марта остатков. Средняя стоимость СУГ на границе в марте составила около $255/т, в то время как сегодняшняя спотовая цена — около $100/т.
У нас практически все заправки городские, нас не коснулось падение реализации, связанное с передвижением между городами. Мы потеряли где-то процентов 20 к середине марта, относительно прошлого марта. И на этой цифре плюс-минус зафиксировались и с этой реализацией идем дальше», — отметил глава корпорации, в состав которой входит харьковская сеть заправок.
Трейдеры также сошлись во мнении, что на текущий момент рынок не сбалансирован и наблюдается определенный профицит ресурса. Остаток ресурса на ГНС оценивается в 15 тыс. т.
С учетом снижения реализации на 20%, прогнозный баланс рынка на апрель трейдеры ожидают на уровне 130–135 тыс. т. Для сравнения, в апреле 2019 г. он составил 154,6 тыс. т.
Хороший день, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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