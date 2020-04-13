13.04.2020 12:50

Автогаз в рознице продолжает дешеветь

Объем розничной реализации сжиженного газа из-за карантинных мероприятий снизился в среднем на 20%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.



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За выходные (11–13 апреля) розничные сети снизили цену сжиженного газа в пределах 10–50 коп./л.

Как сообщал enkorr, стоимость газа в Харькове, как на восточной границе Украины вцелом, уменьшилась в начале апреля до $115/т, а стоимость оптовых партий продукта в начале апреля достигла 9 500 грн/т.

На прошлой неделе оптовые цены продемонстрировали несущественный рост.

По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8–9,5 грн/л в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешает наличие переходящих с марта остатков. Средняя стоимость СУГ на границе в марте составила около $255/т, в то время как сегодняшняя спотовая цена — около $100/т.

У нас практически все заправки городские, нас не коснулось падение реализации, связанное с передвижением между городами. Мы потеряли где-то процентов 20 к середине марта, относительно прошлого марта. И на этой цифре плюс-минус зафиксировались и с этой реализацией идем дальше», — отметил глава корпорации, в состав которой входит харьковская сеть заправок.

Трейдеры также сошлись во мнении, что на текущий момент рынок не сбалансирован и наблюдается определенный профицит ресурса. Остаток ресурса на ГНС оценивается в 15 тыс. т.

С учетом снижения реализации на 20%, прогнозный баланс рынка на апрель трейдеры ожидают на уровне 130–135 тыс. т. Для сравнения, в апреле 2019 г. он составил 154,6 тыс. т.