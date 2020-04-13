13.04.2020 12:33

Аграрии и металлурги схватились за курс доллара в понедельник, закручивая интригу

В этот понедельник основными игроками на межбанке будут местные крупные продавцы валюты - аграрии и металлурги, нерезиденты и сам Нацбанк - курс гривны все ближе подходит к психологической отметке 27



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В этот понедельник основными игроками на межбанке будут: местные крупные продавцы валюты — аграрии и металлурги, нерезиденты и сам Нацбанк. Импортеры весьма спокойно станут реагировать на валютное предложение. У них будет шанс существенно поторговаться по курсу в том случае, если нерезиденты предпочтут в силу разных объективных причин «не баламутить» рынок крупными суммами покупки доллара на торгах.

Дело в том, что нерезы уже поняли, что выходя сейчас на очень малообъемном рынке сразу с большими суммами скупки — они тем самым «взрывают» котировки и в конечном итоге существенно теряют. Поэтому уже с прошлого четверга они частично изменили тактику — ждут проседания курса, потом покупаются небольшими суммами, чтобы не менять курсового тренда и не провоцировать рост. Затем на время уходят с торгов и опять выжидают оптимально низких предложений. И процесс повторяется снова. Это говорит о том, что у них есть временной лаг в части покупки всего объема необходимой валюты и их «не припирают сроки».

По факту- они таким образом частично заменяют НБУ, который сам применял такую тактику при своих интервенциях.

Рынок изменился в главном — уже важны не физические объемы предложения доллара на торгах (они появились), а ключевое — его цена. И ажиотаж «по выгребанию» всех объемов предложения из-за его нехватки — стихает. Впереди время бюджетных платежей и три дня пасхальных выходных, что также играет в пользу гривны.

Это понимают все (покупатели, продавцы, НБУ, спекулянты) и общий накал страстей на торгах уменьшается. В таком случае, основным заработком для спекулянтов становится игра на курсовых разницах наличного и безналичного рынков и работа в формате «в две стороны» на межбанке.

По расчетам «Минфина» объемы операций на торгах 13 апреля составят до $270-330 млн при заключении до 480-640 сделок с коридором по доллару в пределах 26,95-27,30 гривен.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:54 на наличном рынке находились на уровне 27,114/27,276 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, обменные пункты обошлись в пятницу без резких курсовых колебаний. Наличный рынок 10 апреля открывался котировками 27,35-27,39 грн/$, а к середине они снизились до 27,32-27,38 грн/$.

Курс на черном рынке