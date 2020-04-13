13.04.2020 09:28

НБУ на 13 апреля снизил официальный курс доллара

Гривня укрепилась относительно других валют.



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На 13 апреля Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на уровне:



2720,22 грн за $100 (на 10 апреля – 2725,98 грн за $100);



2956,06 грн за 100 евро (на 10 апреля – 2963,82 грн за 100 евро).



Таким образом, курс гривни по отношению к доллару вырос на 6 копеек, а к евро - на 8 копеек.