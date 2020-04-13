НБУ на 13 апреля снизил официальный курс доллара

Гривня укрепилась относительно других валют.
На 13 апреля Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на уровне:
2720,22 грн за $100 (на 10 апреля – 2725,98 грн за $100);
2956,06 грн за 100 евро (на 10 апреля – 2963,82 грн за 100 евро).
Таким образом, курс гривни по отношению к доллару вырос на 6 копеек, а к евро - на 8 копеек.
Хороший день, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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